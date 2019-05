El Concejo y una sesión histórica en el Autódromo Locales 21 de mayo de 2019 Redacción Por POR LOS 100 AÑOS DE LA PRIMERA CARRERA EN RAFAELA

FOTO PRENSA CONCEJO COMISION DEL LUNES. Los ediles definieron el temario de la sesión en el Autódromo.

En medio de la campaña electoral que tiene a varios integrantes del Concejo Municipal de Rafaela como candidatos para renovar sus bancas, pelear por la intendencia o bien ingresar a la Cámara de Diputados de la Provincia, la sesión que se llevará a cabo este jueves será tan emotiva como histórica, ya que se concretará en la sala de conferencias del Autódromo Ciudad de Rafaela, en el marco de los 100 años de aquella primera carrera organizada por la Asociación Mutual y Deportiva Atlético de Rafaela en 1918.

A las 17.30 del próximo jueves se llevará a cabo la sesión ordinaria del Concejo, con cinco proyectos de ordenanza que serán votados allí y a los que en la reunión de comisión de este lunes, en la que no estuvieron ni Hugo Menossi, ni Silvio Bonafede, se les dio despacho. La misma se desarrollará fuera del recinto y en un marco de celebración por la proximidad del 25 de Mayo, pero fundamentalmente por la celebración de los 100 años de aquella primera carrera organizada por la institución de barrio Alberdi que se concretará con la presentación de la categoría más popular de la Argentina: el Turismo Carretera. Por eso se llevará a cabo en el mítico óvalo -aunque con tres chicanas- y en esta sesión, se entregará a las autoridades del club Atlético, una plaqueta recordatoria de dicho acontecimiento y el proyecto de resolución del Cuerpo legislativo.

Sin lugar a dudas será un momento importante para el ámbito institucional, ya que entre otras tantas cosas se reconoce a Rafaela por sus emblemáticas carreras y por tal razón seguramente muchos rafaelinos estarán presentes durante la sesión, a la que también están invitadas las autoridades de la ACTC, organizadora de la competencia de este fin de semana y no se descarta la participación de pilotos, como el crédito local Nicolás González.

Por otra parte, el proyecto de minuta de comunicación, ingresado por Lisandro Mársico y que cuenta con el respaldo de todos los concejales de Cambiemos, sobre la situación de la estación de residuos y de los empleados que trabajan allí, fue el que más debate generó en el encuentro de comisión de este lunes. El edil del FPCyS, señala “que los empleados municipales que allí prestan sus servicios, trabajan 12 horas por día y además sábados y domingos y es verdaderamente lamentable que no tengan las condiciones mínimas de higiene e implementos de trabajo en relación a la actividad que desempeñan”.

Además entre los temas que serán votados el jueves, está un proyecto para disponer en la ciudad y zona de estacionamiento controlado, lugares reservados a vehículos que transporten a personas con discapacidad; una minuta de comunicación para presentar “Apto médico” para maratones de 5 km o más; otra minuta de comunicación para solicitar informe sobre el Centro de Monitoreo Urbano y una nota del Instituto Superior del Profesorado N°2 Joaquín V. González para solicitar la declaración de interés municipal a las jornadas de estudiantes de Ciencias Sociales.