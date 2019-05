Horarios para el Mundial Deportes 21 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Se confirmaron los días y horarios de los partidos de la selección nacional para el Mundial de China 2019, que se disputará entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre. Argentina estará en el grupo B junto a Nigeria, Corea y Rusia.

Estos son los días y horarios de los primeros tres encuentros, que se disputarán en Wuhan: Argentina vs Corea, sábado 31 de agosto a las 9.30 hora de Argentina; Argentina vs Nigeria, lunes 2 de septiembre a las 5.30 hora de Argentina y Argentina vs Rusia, miércoles 4 de septiembre a las 9.30 hora de Argentina.