Concordia: prohibieron realizar una “fiesta de disfraces sexual”

La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Concordia decidió no permitir una "Fiesta de Disfraces Sexual" que había sido convocada por las redes sociales para el primer sábado de junio. La convocatoria indicaba que, al pagar una entrada de mil pesos, se iba a poder acceder a bebidas alcohólicas en forma libre. "Van chicas de todas partes y yo también a tener sexo libre en una casa quinta", publicó una joven en la red social Facebook a modo de convocatoria. Marcelo Tessani, director de Inspección General del municipio del norte entrerriano, anunció, en declaraciones publicadas por el sitio El Once, que fue ubicado el lugar en el que se iba a celebrar la fiesta y que en el mismo, por sus características, está prohibida la realización de un evento como el anunciado ya que no cuenta con la habilitación pertinente.

Además de alcohol y sexo, se prometía por las redes sociales para el evento a celebrarse en una casaquinta sorteo de dinero en efectivo. "Van chicas de todas partes y yo también a tener sexo libre en una casa quinta. Habrá bebidas y sorteamos dinero en efectivo. Solo tenés que comprar la tarjeta que sale 1000 pesos: con eso adentro de la fiesta es todo gratis, no pagás nada más, bebidas y chicas todo gratis. Las tarjetas son anticipadas, ese día no se venden en la puerta", publicó la misma joven en Facebook. Tessani señaló que las autoridades lograron rastrear el lugar en el que se iba a realizar la fiesta luego de una semana de averiguaciones. "Es una casa quinta, tiene pileta. La fiesta no está autorizada, no se puede hacer", explicó el funcionario. Advirtió que se trata de "una situación atípica" y manifestó su deseo de que no se trate de una tendencia que intente repetirse. "Ojalá no sea normal. Es la primera vez que tenemos conocimiento de una fiesta así. Nosotros fuimos al domicilio pero estaba cerrado, y estamos buscando al propietario para notificarlo de que eso no se puede hacer, está prohibido. Si la llegan a hacer vamos a ir y la vamos a clausurar", advirtió.