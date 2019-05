Se acomoda el tablero electoral Notas de Opinión 21 de mayo de 2019 Por Emiliano Rodríguez Leer mas ...

Otra pieza relevante del tablero electoral 2019 se aseguró ayer su casillero en el juego por el trono, con la confirmación de que Roberto Lavagna competirá finalmente este año por la Presidencia de la Nación. El anuncio del ex ministro de Economía se sumó al realizado por la ex jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner el sábado pasado, cuando ratificó que buscará en octubre retornar al Poder como compañera de fórmula de Alberto Fernández.

Si bien Lavagna no resolvió aún si se presentará con un espacio propio en las elecciones de este año o bien como parte de Alternativa Federal, al dar por finalizado el misterio en torno de su candidatura allanó el camino para que empiecen a acomodarse las fichas en el peronismo no-K.

En este sentido, en las próximas horas se celebrará en Buenos Aires una cumbre de dirigentes de Alternativa Federal, ahora con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ubicado entre sus principales referentes después de su aplastante victoria en los comicios provinciales del 12 de mayo.

Se espera que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, asista el encuentro, de igual manera que otros precandidatos presidenciales del peronismo federal, aunque pende un signo de interrogación cada vez más voluminoso sobre su continuidad dentro de este espacio.

La confirmación de que Lavagna será candidato en octubre podría ocasionar que Massa salga eyectado de Alternativa Federal, después de que su capital político se haya visto damnificado con la irrupción del ex ministro de Economía.

Encuestas señalan que Lavagna es el dirigente del peronismo no kirchnerista que mejor mide con vistas a las elecciones de este año, por delante de Massa, del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y del senador Miguel Pichetto.

Según pudo averiguar NA, el próximo jueves 30 de mayo el Frente Renovador se reunirá en una convención en la que se resolvería el futuro electoral del espacio, en momentos en los que se especula con la posibilidad de que acuerde finalmente su incorporación al llamado "Frente Patriótico" que integran sectores del Partido Justicialista (PJ) con el kirchnerismo al mando.

Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete kirchnerista, de igual modo que ex dirigente massista y randazzista en los últimos años, comenzó este lunes su campaña como candidato a Presidente en Santa Cruz y anticipó que no asistirá mañana al inicio del primer juicio oral contra su mentora Cristina por supuestos actos de corrupción en los tribunales de Comodoro Py.

La expectativa que se venía gestando sobre un posible duelo "mano a mano" en las urnas en 2019 entre el mandatario Mauricio Macri y la líder de Unidad Ciudadana, ambos como postulantes a la primera magistratura, quedó desactivada con la decisión de ubicar al tope de la lista a Alberto Fernández.

De todos modos, el Gobierno no cree que la actual senadora, tras la designación de su ahora ex vocero, vaya a ocupar un papel de reparto durante la campaña electoral: "Si Cristina va en la fórmula, Cristina es la candidata", enfatizó el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.

"¿Alguien puede creer que si la ex presidenta Fernández va en la fórmula no es ella la centralidad y no es ella quien va a tomar las decisiones? No hay ninguna duda de que va a ser así", agregó Finocchiaro: el oficialismo sigue apostando al juego de "la grieta" mientras las piezas se acomodan en el tablero.