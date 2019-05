Macri con Schiaretti en la Casa Rosada

BUENOS AIRES, 21 (NA).- El presidente Mauricio Macri recibirá hoy al gobernador reelecto de Córdoba, Juan Schiaretti, antes de que el dirigente peronista encabece una cumbre que comenzará a definir el futuro de Alternativa Federal y luego de que Cristina Kirchner lanzara a Alberto Fernández como candidato presidencial.

El jefe de Estado y el mandatario provincial se verán en el marco de una audiencia que Macri encabezará por la tarde en la Casa Rosada con autoridades de la automotriz Fiat, que cumple cien años en la Argentina y tiene su principal planta en Córdoba, supo NA.

Schiaretti,, uno de los gobernadores peronistas con mejor diálogo con el macrismo, se reunirá con el Presidente luego de haber confirmado que Alternativa Federal no tenderá puentes con el kirchnerismo ni con Cambiemos para avanzar en un eventual frente electoral que represente una "tercera vía".

Al respecto, el Gobierno no ve con malos ojos que el mandatario cordobés busque por todos los medios mantener en pie a Alternativa Federal frente a la posible estrategia del kirchnerismo de sumar gobernadores que estaban en ese espacio, lo cual dejaría muy deshilachado al frente del peronismo no K. Sucede que el macrismo necesita que ese "tercer espacio" peronista llegue competitivo a las elecciones a fin de dividir la oferta opositora.

Luego de la reunión en la Rosada, Macri por la noche se trasladará a La Rural para sumarse a los festejos de la automotriz italiana Fiat que realizará allí una cena para celebrar sus 100 años en la Argentina, mientras que Schiaretti también participará de ese evento.

En tanto, en el marco de la visita del cordobés a Balcarce 50, no se descartaba algún contacto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien pretende acordar una fecha para que Schiaretti participe de las rondas de reuniones por el diálogo de 10 puntos que viene desarrollando con la oposición para dar "previsibilidad" antes de las elecciones.



"GLOBO DE ENSAYO"

El Gobierno advirtió ayer que debido a la "centralidad" de la ex mandataria Cristina Kirchner en el frente peronista, la candidatura presidencial del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández podría ser un "globo de ensayo". El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y su par de Modernización, Andrés Ibarra, fueron los voceros de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri este lunes en la Casa Rosada, y ambos utilizaron la palabra "centralidad" para describir el rol de la ex mandataria en el frente opositor, al desconfiar de la fórmula encabezada por Fernández.

"¿Alguien puede creer que si la ex presidenta va en la fórmula, no es ella la centralidad, quien va a tomar las decisiones?", se preguntó Finocchiaro. Por su parte, Ibarra sostuvo: "De un día para el otro aparecen estas decisiones, en esta centralidad que ejerce la ex presidenta y no sabemos qué puede pasar en ese espacio, si es una posición definitiva, si es un globo de ensayo, o qué". "No sabemos qué puede pasar, no sabemos si es definitivo, hay que esperar", evaluó el funcionario nacional .

En la primera reunión de Gabinete tras conocerse la noticia sobre la fórmula entre Fernández y la ex presidenta, Macri y sus ministros analizaron el nuevo escenario electoral, mientras aguardan las primeras mediciones del ánimo de los votantes, que llegarán al Ejecutivo en los próximos días, supo NA.