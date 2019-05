Alberto Fernández no será un candidato testimonial Nacionales 21 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA EN SANTA CRUZ. Alberto Fernández con Alicia Kirchner.

RIO GALLEGOS, 21 (NA).- El precandidato a presidente Alberto Fernández inició ayer su campaña electoral en Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, junto a la gobernadora Alicia Kirchner, y resaltó que su postulación "no es testimonial", al rechazar las críticas de quienes lo tildan de "títere" de Cristina Kirchner.

El ex jefe de Gabinete expresó: "Mi candidatura no es testimonial, yo soy un dirigente político". "Ni Cristina es Perón ni yo soy Cámpora", insistió el ex funcionario nacional.

Fernández compartió un desayuno con la gobernadora santacruceña y su gabinete en Río Gallegos, donde también participó de una charla política, en lo que fue su primera actividad de la campaña desde que la senadora Cristina Kirchner anunció la fórmula el sábado pasado.

En la reunión en la Casa de Gobierno santacruceña, el ex jefe de Gabinete llegó acompañado de sus asesores Juan Fernández, Santiago Cafiero y Claudio Ferreño.

Por otra parte, señaló: "A mí me encanta la consigna ´Vamos a Volver´ porque me llena de fuerza. Pero, ¿para qué vamos a volver? Vamos a volver para ser mejores", se esperanzó. Explicó que "ser mejores que (Mauricio) Macri no cuesta nada", y tras esa chicana aclaró que "el desafío" es "ser mejores de lo que fuimos".