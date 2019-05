Conformaron equipo de La Normal Información General 20 de mayo de 2019 Redacción Por El equipo está integrado por Elisa Saliva, Paulina Labrecciosa y Estefanía Rodríguez; mientras que Daniela Tosone será primera suplente.

El pasado viernes 17, se desarrolló en el aula de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 204 “Domingo de Oro” la instancia colegial de las Olimpíadas Argentinas de Biología.

La misma consistió en un examen de 30 consignas sobre una gran variedad de contenidos de la biología; y participaron cuatro estudiantes: Estefanía Rodríguez, Daniela Tosone, y Paulina Labrecciosa (de 4° año “B”), y Elisa Saliva (de 3° año “B”).

En base al puntaje obtenido, se seleccionó a las estudiantes que van a representar a la institución (y a la ciudad) en el certamen intercolegial, que se desarrollará a principios de agosto.

El coordinador colegial de este certamen, Sebastián Garetto, comentó que, si bien son pocos los alumnos interesados en participar, es muy valorable que lo hagan, ya que se debe tener en cuenta que el objetivo de la participación de la escuela en este certamen es fundamentalmente formativo para los chicos: Se apunta a que los estudiantes se familiaricen con el estudio de las ciencias naturales, desarrollando habilidades para manejar e integrar información de distintas fuentes (libros, videos, simuladores, etc.). La participación en este certamen no es obligatoria para los estudiantes, por lo cual aquellos que lo hacen manifiestan un gran compromiso con su formación personal y profesional.

"Hay muchísimos temas pilares de biología y química que no se incluyen en las currículas o que se dan “muy por encima”, a pesar de que la modalidad es Ciencias Naturales. Queremos que los chicos no sufran tanto la brecha que hay en la actualidad entre secundaria y universidad”.

Como resultado de esta selección, el equipo quedó conformado por: Elisa Saliva, Paulina Labrecciosa y Estefanía Rodríguez; mientras que Daniela Tosone será primera suplente.

La escuela se enorgullece y felicita a las alumnas participantes, quienes desde temprana edad se comprometen en la construcción de su futuro y en pos de potenciar el desarrollo de la sociedad.