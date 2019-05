Desde hoy comienzan a atender a los interesados

El nuevo programa habitacional lanzado por decisión del intendente Luis Castellano a través del Instituto Municipal de la Vivienda, y que brinda la posibilidad de acceder a un terreno para la construcción de vivienda, ha despertado un gran interés entre las familias rafaelinas.

Se trata del programa "Mi lote" que se abrió el pasado viernes 12 de abril y cuya inscripción cerró el viernes 17 de mayo con 1.159 interesados, tal cual como lo anticipara LA OPINION. Y desde hoy, serán atendidos por el Instituto Municipal de la Vivienda (Güemes 365). La atención se extenderá durante mayo y junio, hasta el 5 de julio inclusive.

Recordemos que son 45 terrenos en 2 sectores de la ciudad, uno en barrio Italia y el otro en el loteo municipal de “Mi tierra, mi casa”.



SORTEO

Luego de atender a todas las familias inscriptas, se realizará un listado o padrón de las que participarán del sorteo.

"La metodología de adjudicación será el sorteo. El sorteo será presencial, es decir, las familias estarán presentes. Se sorteará titular y suplente. En el caso de que el titular no cumplimente con todos los requisitos y la documentación, será el suplente. Se estima que el sorteo será en septiembre y la posesión del terreno a la familia en noviembre o diciembre”, explicó Marcelo Bersano, director del IMV.

También comentó que “la demanda de esta clase de inscripciones es siempre alta. Cada una de las familias que se anotan en este tipo de sorteos ven la posibilidad de adquirir un terreno a un buen costo, a una financiación directa del municipio a través del Instituto de la Vivienda. No hay intervención bancaria y no es obligatorio un anticipo o entrega sino que es voluntaria”.

“Con este tipo de programas se empieza a soñar con la casa propia, como es en el caso del programa Rafaela Construye, en el que la persona que cuenta con un terreno, el Estado municipal le otorga un crédito para poder realizar su casa”, agregó.



SOBRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

“El Instituto Municipal de la Vivienda ha sido tomado como ejemplo por las ciudades de Sunchales y Esperanza, que tienen una vida mucho más corta del que está en Rafaela, ya que fue creado en 1967 y ya van 52 años de vida”, contó Bersano.

Además, dijo que “el Instituto es el brazo ejecutor de las políticas habitacionales del municipio, es la posibilidad de que, con recursos propios, se pueda avanzar en operatorias como Rafaela Construye, tema lotes, el programa Construir Juntos, donde se da la posibilidad a la familia de poder construir una casa, una pieza pero en lugar de pagarla, aporta horas de trabajo”.

Por último, resaltó que el Instituto de la Vivienda no recibe ningún recurso económico externo, son recursos propios generados a través del sistema de cobro de cada uno de los planes.