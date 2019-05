Elevan estimación de la producción de soja Locales 20 de mayo de 2019 Redacción Por La Bolsa de Cereales porteña consideró que la cosecha de la actual campaña trepará a 56 millones de toneladas. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario pronosticó que la tercera parte del trigo argentino saldría de la región núcleo.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó el pronóstico de soja a 56 millones de toneladas, un millón más que los 55 millones proyectados antes para la campaña 2018-2019. El Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la entidad sostuvo que "la ventana de buen tiempo permitió avanzar rápidamente con la recolección de soja".

A escala nacional, los cuadros de soja de primera entregan 3770 kilos por hectárea, mientras que los de segunda promedian 2970 kilos por hectárea, según el relevamiento de los técnicos del PAS. "Estos excelentes resultados permiten elevar la proyección de producción a 56 millones de toneladas, un millón de toneladas por sobre lo previsto hasta el informe previo", indicaron los autores del reporte. Manifestaron que "el actual incremento de producción hubiera sido aún mayor de no ser por la pérdida de lotes inundados en gran parte del núcleo chaqueño y el sudeste de Santiago del Estero".

Por otro lado, señalaron que continuó la cosecha de sorgo granífero y maíz con destino grano comercial. "A pesar del buen avance en las labores registradas en el centro y sur del área agrícola, hacia la región del NEA se continúan relevando demoras por la falta de piso", dijeron.

En cuanto a los rindes de maíz recolectados, se mantienen por sobre las expectativas iniciales en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. "A la fecha, mantenemos la estimación de producción para el maíz de 48 millones de toneladas. En el caso de los rendimientos de sorgo, también se sostienen por sobre el promedio de la última campaña y permitieron acumular una producción parcial de un millón de toneladas", precisaron.



EL TRIGO DE LA

REGION NUCLEO

La tercera parte del trigo argentino saldría de la región núcleo, ya que la próxima semana arranca el ciclo triguero 2019-2020 con un nuevo récord de siembra de 1,6 millones de hectáreas, por lo que la zona podría terminar aportando 7 de las 21 millones de toneladas que se proyectan para el país. Así lo consignó el informe semanal de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sobre el estado de los cultivos de parte de Santa Fe, el sur de Córdoba y el norte de Buenos Aires.

También alertó que el inicio de la campaña triguera 2019-2020 será con alta humedad; el pasaje de un frente frío provocará precipitaciones durante sábado y domingo y un centro de baja presión sobre Uruguay podría agregar lluvias y tormentas, lunes y martes.

Los autores del reporte consideraron que "la región núcleo es un bastión triguero que resiste y crece".

Recordaron que el fatídico martes 2 de octubre del 2018, una helada se llevó por delante a los lotes de trigo que tenían la espiga emitida.

"A pesar de pasar sin agua las etapas críticas y 105 mil hectáreas pérdidas, en gran parte por masivos eventos de granizo, se produjo 4,7 millones de toneladas de trigo. La siembra fue récord, pero los rindes estuvieron lejos de serlo", sostuvieron. En los dos ciclos anteriores, los rindes fueron excelentes pero el área cultivada apenas se despegó del millón de hectáreas.

"Finalmente, en este nuevo ciclo podría unirse mayor hectareaje con mayores rindes. Con 140 mil hectáreas más que el año pasado, se apunta a una siembra de 1,6 millón de hectáreas. Aparte, habrá más recursos que el año pasado: la inversión y la tecnología a aplicar serán mayores", manifestaron.

Los técnicos de GEA precisaron que "el potencial es enorme para el trigo de la región, todo está dado para alcanzar siete millones de toneladas en un ciclo que Argentina proyecta 21 millones de toneladas".

Así con el pie derecho y con lluvias, arrancará a sembrarse los primeros lotes de trigo, no obstante hay sectores que necesitan algunos milímetros más para completar el perfil del suelo y asegurar las primeras etapas de crecimiento del cereal de invierno, como en el extremo sur de Santa Fe.

De todos modos no descartan la siembra; los ingenieros consultados por GEA confirmaron que "se baja la tecnología y se siembra igual. Si luego llueve, se re fertiliza con nitrógeno", al revelar que buscan diferentes estrategias para mantener al trigo en la rotación de cultivos.