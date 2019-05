Lifschitz inauguró su restauración integral Sociales 20 de mayo de 2019 Redacción Por El edificio emplazado en la capital provincial tiene más de cien años de historia. "Este es mucho más que un edificio, es parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, es parte de la memoria colectiva de todos los santafesinos", afirmó el gobernador.

FOTO SCS// INAUGURACION./ Las autoridades concretando el tradicional corte de cintas.

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró el pasado sábado la restauración integral de la Casa de la Cultura de la ciudad de Santa Fe, un edificio de alto valor patrimonial y arquitectónico en el que el gobierno provincial invirtió más de $ 80 millones.

“Estamos reinaugurando este edificio magnífico, una muestra fantástica de la arquitectura de principios del siglo XX. Este es mucho más que un edificio, es parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, es parte de la memoria colectiva, de la identidad de todos los santafesinos", afirmó Lifschitz.

“Quien construyó esta casa, estaba construyendo más que un lugar para habitar, un edificio para que fuera un hito urbano en la Santa Fe del principios del siglo pasado; y vaya si lo es, por la calidad arquitectónica, los materiales y el diseño”.

“Esta recuperación es un verdadero acto de amor de los santafesinos, del gobierno, de los responsables que han trabajado aquí, como exministros y gobernadores que iniciaron el proyecto”.

“Quiero agradecer a los trabajadores y artesanos que participaron, con pasión y cariño, lo que demuestra todo lo que hicieron para poder lograr este resultado. Me animaría a decir que casi está mejor que cuando se inauguró y esto tiene que ver con el grado de detalle y minuciosidad con la que trabajaron y han logrado un resultado impresionante”.

“Les puedo asegurar que este es uno de los mejores trabajos que he visto, y seguro los profesionales lo podrán comprobar. Esto no sólo se hace con decisión política, con recursos económicos, sino también se necesita buenos equipos y muchas ganas para que las cosas salgan de 10”.

“También es recuperar el sentido de la cultura, como una política estratégica del Estado, es garantizar un derecho humano, y es obligación del Estado acercar la cultura a todos los ciudadanos”, concluyó Lifschitz.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Pedro Morini, reconoció “el trabajo que ha habido, y esto demuestra de lo que somos capaces los santafesinos cuando nos ponemos de acuerdo y tenemos la decisión de realizar obras de este tipo, porque la mayoría de los hombres y mujeres que trabajaron son de la ciudad de Santa Fe, y esto demuestra que no necesitamos ir tan lejos para encontrar gente capaz, lo van a ver en cada uno de los detalles de la casa”.

Por último, la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, manifestó su emoción al “abrir las puertas de la Casa de la Cultura, luego de un minucioso proceso de preservación, restauración y reconstrucción, gracias a cada uno de los que trabajó aquí”.

“Para arreglar una casa y dejarla como era en 1910 hay que ser terriblemente innovador. Acá sin innovación, sin empuje, sin decisión política y sin entender que la cultura es un campo memorable en la vida de la gente, esto no se hubiera podido hacer”, concluyó la ministra.



PRESENTES

Asistieron el vicegobernador Carlos Fascendini; el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti; el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; el senador por el departamento La Capital, Miguel González; el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral; los secretarios de Obras Públicas, Jorgelina Paniagua; de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci; el concejal Emilio Jatón, y los diputados provinciales Victoria Tejeda, Clara García, Julio Garibaldi y Jorge Henn, entre otras autoridades.