Una sesión "fierrera"

Locales 20 de mayo de 2019

La que comienza no será una semana más en la ciudad: si bien siempre que se aproxima la carrera del TC hay mucho más movimiento, en este caso, se le suma la emotividad del centenario de las competencias automovilísticas organizadas por Atlético. En ese marco, el Concejo Municipal decidió plegarse: la primera "salida" del año será nada más y nada menos que al Autódromo. No solo se modificará la locación, sino también el horario: volverá a ser vespertina, dando comienzo a las 17:30

En lo político, no aparecen grandes proyectos presentados que puedan generar intensos debates. Además, se le suma que -en términos generales- en las salidas, los concejales "se portan bien" y todos los proyectos salen aprobados por unanimidad. Igualmente, habrá que esperar a la reunión de comisión.