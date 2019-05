Lavagna insiste con un frente progresista Nacionales 20 de mayo de 2019 Redacción Por Para Lavagna, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner "ratifica la necesidad" de un frente "centro progresista".

FOTO ARCHIVO ROBERTO LAVAGNA.

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El economista Roberto Lavagna consideró que el anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández - Cristina Kirchner "ratifica la necesidad" de que haya un espacio "centro progresista" que compita también en las próximas elecciones. Metido en el armado de su frente Consenso 19, el dirigente opositor resaltó que se necesita crear una coalición "definitivamente opuesta a ambos extremos de la grieta".

Durante una entrevista en el diario La Capital, de Rosario, Lavagna explicó que ve en la sociedad "una gran demanda por salir" de las discusiones entre el oficialismo y el kirchnerismo y "ofrecer al país algo equilibrado, menos conflictual". "En infinidad de oportunidades dije que no nos vamos a dejar arrastrar por ninguno de los dos extremos de la grieta", aseguró el ex ministro de Economía.

En este sentido, el ex funcionario le reclamó al resto de los dirigentes de la oposición "menos bronca y odio, y más ideas de cómo poner en marcha un país", al tiempo que ratificó que no va a competir en internas. "Mi planteo, desde el día uno, es la búsqueda de consensos. Los consensos requieren otro tipo de metodología que la interna de uno solo de los partidos que forma parte del espacio. Eso es lo que se estaba proponiendo", cuestionó.

Por otra parte, Lavagna criticó al oficialismo al señalar que "el nivel de producción viene cayendo desde hace dos años en forma consecutiva y con ocho años de estancamiento absoluto". "Y, en ese contexto, dos fuerzas que polarizan con ideas absolutamente opuestas. En el Gobierno existe una tendencia muy fuerte a confundir la gestión con el marketing. El Gobierno nacional se preocupa por la foto y la simple comunicación", cuestionó.

Por último, Lavagna rechazó formar parte de la ampliación de Cambiemos, pero aclaró que está abierto a recibir a dirigentes del oficialismo en su nuevo espacio. "De los dos lados de esta grieta en la que vivimos desde hace bastante tiempo hay intentos de llevarnos hacia un extremo o hacia el otro. Lo tengo claro y lo rechazo totalmente. Todo lo que sea juntar hacia el centro es más que bienvenido. Hay muchos sectores del radicalismo, e incluso del PRO, que bien podrían formar parte de ese centro", señaló.