"El sistema de salud solidario está en peligro" Locales 20 de mayo de 2019 Redacción Por PROBLEMATICA SITUACION DE OSECAC

La situación de las Obras Sociales en nuestro país es, desde hace varios años, complicada. Y más aún en este contexto de crisis económica. Así lo hizo saber Juan Berca, secretario general del Centro Empleados de Comercio: "estamos alertando que el sistema de salud solidario está realmente en peligro por una cuestión que se viene sucediendo a lo largo del tiempo. Hoy por hoy, se cae la obra social sindical más grande del país, que tiene más de 2 millones de afiliados", sentenció en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

"Nos encontramos con que tenemos un padrón con un 40% que está compuesto por monotributistas y jubilados. Por cada uno de los primeros, ingresan $ 620 y por los segundos, $ 192 (hace del 2013 que no se modifica el valor). Eso es lo que da el Estado. Cualquier persona puede suponer que con eso, no se puede brindar salud. Hay que comparar estos números con lo que aporta un empleado de comercio registrado, que son unos 1300 o 1400 pesos, según el salario", agregó.

Mencionó también que la patronal tiene una contribución. "De eso, hay un porcentaje que va a un fondo para "prácticas de baja incidencia y alto costo", como las de alta complejidad o tratamientos intensivos para pacientes con discapacidad. "Eso la obra social lo tiene que pagar y pedirle un reintegro al Estado para que compense con el aporte del trabajador. Eso se está demorando. Se está debiendo más de 1.100 millones de pesos. Eso pone en peligro todo el sistema de salud. OSECAC tiene más de 15.000 pacientes discapacitados, más de 27.000 pacientes diabéticos y 6.000 con HIV. Son cantidades que insumen mucho costo prestacional y si el Estado no te lo reintegra, ponés en riesgo a todas las prestaciones".

"Al Estado le pedimos dos cosas: que reintegre los aportes prestacionales y que readecúe los montos que se están pagando por los jubilados y los monotributistas, porque no alcanza. El Gobierno promete, pero la plata no aparece. Si se caen las obras sociales, el trabajador no va a ir a la salud privada, porque no le alcanza. Entonces, van a ir al sistema público y va a colapsar", concluyó.



PARITARIA

Si bien hubo un anuncio de que habría un acuerdo, finalmente el sector patronal no aceptó el acuerdo. "Nosotros sabíamos que iba a ser la paritaria más complicada, porque tiene distintas aristas. Queremos ser cautelosos, porque a nivel nacional dijeron que hubo un acuerdo y los empresarios salieron a desmentirlo. Estamos complicados. Esperemos que se destraba rápido, porque la paritaria se tiene que retrotraer a abril. Hoy el salario está cerca de $ 28.000 bruto, unos $ 26.000 de bolsillo, dependiendo de la antigüedad y el presentismo", comentó. "Todo tiene relación, porque si hay salarios indignos, los aportes son indignos", dijo.