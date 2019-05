Fue a buscar a su hija, y la expareja lo agredió Policiales 20 de mayo de 2019 Redacción Por Un rafaelino denunció en la Seccional 13ª que resultó víctima de lesiones dolosas (cuando existe intención de provocarlas).

FOTO ARCHIVO SECCIONAL 13ª. Aquí radicó una denuncia un rafaelino, tras ser golpeado por la expareja.

Quien responde al nombre de Gonzalo Emanuel D. se presentó ante autoridad de la Seccional 13ª de nuestra ciudad, y denunció lo que le había ocurrido poco antes.

De acuerdo a su relato, cuando se acercó a un domicilio sito en cercanía del cruce de las calles Juan Scossiroli y 500 Millas Argentina (en el barrio Martín Güemes) con el deseo de retirar a su hija de la casa de su expareja, la mujer (se trataría de Rocío C.) salió portando un objeto en una mano (no pudo detallar de qué se trató) y lo golpeó en el rostro, a la vez que cerró la puerta.

Sobre dicha actitud, ante el personal policial actuante el denunciante manifestó que situaciones de dicha naturaleza ya se repitieron a través del tiempo, pero que no las denunció.



RECUPERO DE UNA

MOTO ROBADA

En el cruce de las calles 24 y 7 del barrio Acapulco, en la localidad de Josefina, en nuestro Departamento, personal del Destacamento Nº 6 entre maleza ubicó una motocicleta Corven de 110 cc.

El vehículo -que presentaba algunos daños en la estructura- fue secuestrado, y una vez en sede policíaca se tomó conocimiento de que estaba en vigencia un pedido de secuestro como consecuencia de un robo cometido en abril pasado, en jurisdicción de la cordobesa ciudad de San Francisco.



INVESTIGACION DE

DOS ROBOS

Mediante el aporte de un lector de LA OPINION residente en la vecina localidad de Presidente Roca, se tomó conocimiento sobre que desde un predio rural de dicho distrito se concretó la sustracción de una escopeta, herramientas varias, y una motoguadaña entre otros elementos faltantes.

En tanto, la misma fuente agregó que a través de un allegado se enteró de que en una vivienda de la localidad de Ataliva faltaron un teléfono celular, una computadora y una suma de dinero que estaría en el orden de los 3.000 pesos.



UN AUTO IMPACTO

CONTRA UN ARBOL

Una lectora de nuestro Diario que se domicilia en la ciudad de Sunchales, mediante una comunicación telefónica con la Redacción brindó detalles de un accidente de tránsito contabilizado en la madrugada de ayer, en dicho distrito de nuestro Departamento.

Según su relato, quien conducía un Volkswagen Gol perdió el control del rodado, y este impactó contra un árbol, ubicado en la vereda de la Escuela Técnica.

Además, aportó que no se registró persona alguna lesionada de gravedad.