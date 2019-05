Esta semana ya funcionará la 1ª alarma comunitaria Locales 20 de mayo de 2019 Redacción Por Será en el bario Pizzurno, en las calles Lotufo y México. Tendrá forma de "L" y beneficiará a unos 20 vecinos, con una cobertura de 300 metros. Hay otros sectores de la ciudad que mostraron su interés.

FOTO ARCHIVO DETALLES./ Los brindó Delvis Bodoira, secretario en Prevención en Seguridad.

El año pasado, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que creaba la posibilidad de instalar sistemas de alarmas comunitarias. Desde el Municipio se han mantenido reuniones con la Cámara Rafaelina de Empresas de Seguridad Electrónica (CRESE) y con diferentes vecinales. Ahora, se verán los primeros resultados.

"La recepción en los barrios es muy buena. El jueves tuvimos una reunión en la vecinal del Pizzurno, con estos vecinos y con los de La Cañada. Le sacamos todos las dudas a los vecinos. Esto no es la solución, pero es un obstáculo más que le ponemos a la delincuencia. Tenemos una instalada, que en los próximos días va a estar funcionando. Es en calle Lotufo y México", anticipó en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) el secretario en Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira.

Esto beneficiará a unos 20 vecinos, que han elegido la que tiene forma de T: con una cobertura de 300 metros y con un costo de instalación de 2.350 dólares. Hay otras tres (100 metros lineales, en "L" o en cruz) con costos inferiores y superiores.

"Los vecinos se han puesto de acuerdo para el funcionamiento. Es la primera instalada en la ciudad. Hemos estado con la gente del Antártida, con el 9 de Julio y el viernes estuvimos con la del San Martín. Hay otros interesados, como los del Antártida", agregó.

"Después de la decisión, hay una serie de trámites administrativos a realizar, como la presentación de una nota al Intendente, firmada por todos los vecinos. Esto origina un expediente. Después la CRECE tiene que presentar un plano de cómo va a estar dispuesto, porque lo exige la EPE (va montado a una columna de alumbrado público, costo que asume el Municipio, junto al del monitoreo). El costo inicial va a cargo del Municipio", describió.

"Esta alarma comunitaria está funcionando brevemente. En una semana más estará operativa", completó.

"Esto es una alarma comunitaria, no individual. Esto es para prevenir entraderas y salideras. Hay localidades en donde ha funcionado muy bien y otras que no", indicó.