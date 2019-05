Atentado contra turistas deja 17 heridos en Egipto Internacionales 20 de mayo de 2019 Redacción Por CERCA DE LAS PIRAMIDES

FOTO AFP-NA MICRO. Sufrió daños por la explosión de una bomba.

GIZA, EGIPTO, 20 (AFP-NA). - Al menos 17 personas, de origen sudafricano y egipcio, resultaron heridas este domingo en un ataque con bomba al paso de un autobús de turistas cerca de las célebres pirámides egipcias de Guiza (suroeste de El Cairo).

Un artefacto explosivo estalló junto al paso del autobús de turismo que circulaba hacia Guiza, cerca del lugar donde se encuentra en construcción el nuevo museo de antigüedades egipcias, al pie de las pirámides, según fuentes de seguridad y médicas.

Imágenes de AFPTV grabadas poco después de la explosión muestran un coche azul con los cristales rotos y un autobús blanco con las ventanas destrozadas y la parte trasera dañada, junto a una carretera donde ya se reanudó la circulación.

"La explosión de un objeto rompió las ventanas de un autobús que transportaba a 25 personas de Sudáfrica y un coche que transportaba a cuatro egipcios. Algunos pasajeros de los dos vehículos resultaron heridos leves debido a los cristales rotos y recibieron atención médica", indicó una fuente de seguridad a la AFP.

Durante un ataque similar en diciembre pasado, tres turistas vietnamitas y su guía egipcio murieron por la explosión de una bomba artesanal al paso de su autobús cerca del lugar de las pirámides de Guiza.

El ataque del domingo se produce poco más de un mes antes del inicio de la Copa de África de Naciones (CAN) organizada en Egipto del 21 de junio al 20 de julio.

La industria del turismo, crucial para la economía egipcia, se ha visto muy afectada por la inestabilidad política y los atentados que siguieron a la revuelta de 2011 que concluyó con la caída del presidente Hosni Mubarak tras 30 años en el poder.

De 14,7 millones de turistas en 2010, se pasó a apenas 5,3 millones en 2016.

Pero la industria del turismo había mejorado desde 2017, con 8,3 millones de visitantes.



TELEFONO DE

EMERGENCIA

En Sudáfrica, el portavoz del departamento de relaciones internacionales, Ndivhuwo Mabaya, dijo a la AFP que "podía haber sudafricanos afectados" por el ataque del domingo, pero no quiso dar más precisiones sobre el posible número de heridos.

"El embajador intenta verificar con las autoridades. Hemos activado nuestro mecanismo de respuesta de emergencia y hemos abierto una línea telefónica de emergencia" para las familias preocupadas por saber dónde están sus familiares, añadió.

Desde la destitución por parte del ejército del presidente islamista Mohamed Mursi en 2013, las fuerzas de seguridad enfrentan a grupos extremistas muy activos, entre ellos la organización yihadista Estado Islámico (EI), principalmente en la península de Sinaí (noreste).

A pesar del centenar de arrestos y condenas a personas acusadas de terrorismo, se siguen produciendo ataques de manera esporádica en Egipto. Principalmente van dirigidos contra las fuerzas de seguridad pero también contra los coptos, importante minoría cristiana en el país.

Las oenegés de defensa de los derechos humanos suelen acusar al régimen del presidente Abdel Fatah al Sisi de recurrir a la tortura y de no garantizar juicios justos a las personas procesadas.

Se espera que el nuevo museo o Gran Museo Egipcio (GEM, por sus siglas en inglés) abra sus puertas en 2020, después de múltiples retrasos.