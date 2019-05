Atlético le ganó a Sportivo y se afianza en lo más alto del Apertura Deportes 20 de mayo de 2019 Redacción Por Fue 2-1 para alcanzar la séptima victoria en ocho presentaciones. El “León” también ganó de visitante y lo sigue a dos puntos. Todo lo ocurrido en el principal grupo liguista.

FOTO M. LIOTTA EN BARRANQUITAS. / La "Crema" le ganó a Sportivo Norte y sigue siendo el único líder del Apertura de Primera A.

Atlético de Rafaela está imparable y en la tarde de ayer le ganó 2-1 a Sportivo Norte a domicilio, alcanzando así el séptimo triunfo en ocho presentaciones y se sigue manteniendo como único líder del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

El que tampoco afloja y no le da respiro a la ‘Crema’ es 9 de Julio, que volvió a ganar (la quinta al hilo) y se mantiene a dos puntos de distancia de la cima.

En Villa Rosas, Peñarol igualó con el Deportivo Libertad y en Argentino Quilmes se volvió con las manos vacías de su visita a Florida de Clucellas.

Vale recordar que en el adelanto Brown de San Vicente le había ganado 2-0 a Talleres en María Juana. Quedará postergado, aún con día y hora por confirmar (miércoles o jueves próximo), el juego entre Ben Hur y Ferrocarril del Estado .



Todo lo ocurrido ayer:



Unión de Sunchales 0 vs Dep. Ramona 0



Cancha: Unión de Sunchales.

Arbitro: Rodrigo Pérez.

Asistentes: M. Mansilla y G. Arraygada.

Reserva: 3-0



Goles: no hubo.



Sportivo Norte 1 vs Atlético de Rafaela 2



Cancha: Sportivo Norte.

Arbitro: Mauro Cardozo.

Asistentes: N. Luque y Fed. Rodríguez.

Reserva: 1-1



Goles: ST 32m Nicolás Peralta (AR), 37m Juan Cruz Esquivel (AR), 41m de penal Oscar Maldonado (SN).



Florida de Clucellas 3 vs Argentino Quilmes 0



Cancha: Florida de Clucellas.

Arbitro: Claudio González.

Asistentes: G. Vigistain y E. Rodríguez.

Reserva: 7-2



Goles: PT 31m Maximiliano Pezzi (F), ST 25m Pablo Andretich (F), 32m Hernán Dobler (F).



Deportivo Tacural 0 vs 9 de Julio 1



Cancha: Deportivo Tacural.

Arbitro: Franco Ceballos.

Asistentes: Fer. Rodríguez y L. Codo.

Reserva: 0-2



Goles: PT 15m Sebastián Acuña (9). Expulsado: ST 45m Iván Alovatti (DT).



Peñarol 1 vs Deportivo Libertad 1



Cancha: Peñarol.

Arbitro: José Domínguez.

Asistentes: S. Milanesio y J. Schwant.

Reserva: 0-0



Goles: PT 24m Kevin Muñóz (L), ST 22m de penal Luis Boiero (P). Expulsado: ST 45m Santiago Canello (L).