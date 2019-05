Todo lo sucedido en la zona Deportes 20 de mayo de 2019 Redacción Por PRIMERA B

FOTO WEB GRAN TRIUNFO. / Bochazo ganó en Frontera y quedó a un paso de dar la vuelta en la zona Sur.

En la tarde de ayer se disputó la séptima fecha del torneo Preparación de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Por el lado de la Sur, Bochazo ganó en Frontera y quedó a un paso del título. En la Norte, el líder Deportivo Aldao, tuvo fecha libre y el que se le acercó fue Independiente San Cristóbal, que ganó en Ataliva.

Todos los resultados, posiciones y lo que se le viene a cada club:



Zona Sur: Atlético (MJ) 1 (ST 3m Rodrigo Calvo) vs Libertad E.C. 0, San Martín 0 vs Atl. Esmeralda 0, La Hidráulica 0 vs Bochazo 2 (PT 15m Diego Pariani y ST 32m Ismael Velez).



Las Posiciones: Bochazo 18, puntos; La Hidráulica 16; Santa Clara 15; Atlético (MJ) 10; San Martín 8; Libertad Estación Clucellas 7; Josefina 2; Esmeralda 2; Zenón Pereyra 1.



Próxima fecha (8ª): Bochófilo Bochazo vs San Martín, Atl. Esmeralda vs Sp. Santa Clara, Zenón Pereyra vs Atlético (MJ), Libertad Estación Clucellas vs Dep. Josefina. Libre: La Hidráulica.



Zona Norte: Humberto 3 (PT 20m y 40m de penal Mariano Penz, 23m Federico Apendino) vs Roca 2 (ST 15m Alexis Acosta y 30m José Negro), Tiro Federal 1 (ST 20m Gabriel Suárez) vs Bella Italia 2 (PT 20m Carlos Páez y 45m de penal Leandro Isaurralde), Ataliva 1 vs San Cristóbal 2 (PT 10m de penal José Mercado y 25m Emanuel Gómez), Moreno 4 (PT 5m Juárez e/c, 16m y ST 4m Lautaro Ocampo, ST 26m Silvio Acosta) vs Vila 3 (PT 10m Pablo Duarte, PT 17m y 45m Nicolás Dondo).



Las Posiciones: Dep. Aldao 16, puntos; Ind. San Cristóbal 12; Moreno 12; Roca 11; Arg. de Humberto 6; Bella Italia 6; Tiro Federal 5; Ind. Ataliva 4; Arg. Vila 2.



Próxima fecha (8ª): Arg. Vila vs. Independiente Ataliva, Independiente San Cristóbal vs Tiro Federal, Dep. Bella Italia vs Arg. Humberto, Sp. Roca vs Dep. Aldao. Libre: Moreno.



PRIMERA C

El tercer grupo liguista también tuvo acción en la jornada de ayer y fue con la disputa de la segunda fecha del Apertura de Primera C. Los resultados:

Atl. San Isidro 0 vs Dep. Susana 0, Juventud Unida 1 (ST 15m Federico Alvarenga) vs Belgrano San Antonio 3 (PT 20m Claudio Albarracín, 35m de penal Jonatan Gómez y ST 35m Joaquín Coria), Sp. Aureliense 2 (ST 15m Diego Monges y ST 40m Matías Suárez) vs Defensores de Frontera 2 (ST 5m y 25m Mariano Gallego).



Las Posiciones: Belgrano de San Antonio 6, puntos; Deportivo Susana 4; Atlético San Isidro de Egusquiza 2; Sportivo Aureliense 1; Defensores de Frontera 1; Juventud Unida de Villa San José 1.



Próxima fecha (3ª): Dep. Susana vs Sp. Aureliense, Def de Frontera vs Juventud Unida, Belgrano vs San Isidro.