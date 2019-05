Arquitectura de Ficción: Games Of Thrones

En está edición del HBT damos comienzo a una nueva sección dónde hablaremos de esa arquitectura que vemos en las películas y series y parecen imposibles pero tienen asidero en obras, lugares o arquitectura del mundo real. No te pierdas la arquitectura del GAMES OF THRONES

La arquitectura de Games Of Thrones

Hoy en día con el uso del 3D, HD, 4K y CGI, la representación arquitectónica en la industria del cine, la televisión y los juegos se vuelve cada vez más realista, cada vez más impresionante y cada vez más costosa. Pero lo que es interesante es que aunque se eliminaran los efectos especiales, las formas arquitectónicas elaboradas en estos mundos ficticios no va a dejar nunca de sorprendernos, es por eso que con está edición de HBT damos comienzo a una nueva sección dónde de tanto en tanto hablaremos de esa arquitectura que vemos en las pantallas y parecen imposibles pero tienen asidero en obras, lugar o arquitecutra del mundo real: la ARQUITECTURA DE FICCIÓN.

La serie de televisión más exitosa de los últimos tiempos, GAMES OF THRONES, ha llegado a su fin este domingo y no podíamos dejar pasar unas de las características más espectaculares de esta serie: su arquitectura. La exitosa serie del canal estadounidense HBO -basada en la saga de novelas fantásticas "Canción de Hielo y Fuego" del escritor y guionista George RR Martin- se ha convertido en un verdadero fenómeno de masas que cuenta con una legión de seguidores incondicionales.



Ambientado en la época de la Guerra de las Dos Rosas, las Cruzadas y la Guerra de los Cien Años, muestra un verdadero espectáculo visual de sus paisajes y la arquitectura de los edificios, monumento, etc. Para los seguidores de la arquitectura podemos decirles que GAME OF THRONES no sólo es una recreación de una especie de edad media con dragones, hechiceras y caballeros, sino que sus creadores se basaron en proyectos de arquitectos de renombre.



Esto se debe al trabajo de Deborah Riley, diseñadora de producción y directora de arte de la serie, quien trabajó para hacer que ese mundo de dragones, lobos y gigantes sea lo más creíble posible. Con escenarios en lugares como Malta, Irlanda del Norte, España, Croacia e Islandia, Riley buscó los lugares perfectos para la saga. Además de los castillos con torreones y murallas, Riley se ha fijado en lugares famosos, diseñados por figuras como Louis Kahn y Frank Lloyd Wright.

EL ‘BANCO DE HIERRO’

La intimidación del Tercer Reich

A pesar de que todas las ciudades libres tienen sus propios bancos, el “Banco de Hierro” de Braavos es más rico y más poderoso que todos los demás combinados y tiene una reputación temible en cuanto al cobro de deudas.

Con tantos frentes de batalla y revueltas en los Siete Reinos a lo largos de las temporadas la Casa Lannister (cuyo motto familiar es “un Lannister siempre paga sus deudas”) tuvo que solicitar varios préstamos para hacer frente a gran parte de sus esfuerzos militares, siendo su principal acreedor el “Banco de Hierro”. Cersei misma pide grandes sumas de dinero para arrasar a sus enemigos, incluyendo el que sirve para contratar los servicios de la “Compañía Dorada”.

Los fastuosos palacios del Banco fueron diseñados a partir de las características siniestras de la arquitectura del Tercer Reich. El arquitecto alemán Albert Speer trabajó realizando diferentes obras arquitectónicas para la alemania Nazi, entre ellas diferentes bancos simbolizando el poder del dinero.

La pregunta era cómo llevar la intimidación de la arquitectura de Albert Speer al mundo de estos banqueros. Grandes espacios opulentos, una sola mesa, una pluma y papel. “Había un largo pasillo que Speer hizo, y la elección general de llevar a cabo su trabajo a una escala absoluta, un gran sentido de la psicología del espacio”, remarcó Riley











LA PIRÁMIDE DE ‘MEEREEN’

La influencia de Frank Lloyd Wright <

Meereen es la más grande de las ciudades de la Bahía de los Esclavos. Está construida con adoquines multicolores y es increíblemente rica. Tiene una alta muralla, con numerosos bastiones y grandes torreones defensivos en todas las esquinas.

Tras la muralla, destaca la Gran Pirámide de doscientos cincuenta metros de altura, coronada por una monumental arpía de bronce, que es empleada como palacio por Daenerys Targaryen cuando conquista la ciudad, ordenando derribar la arpía. En ella se encuentra la sala de audiencias, de mármol purpúreo con un trono de madera dorada tallado en forma de arpía salvaje, que Daenerys sustituye por un sencillo banco de ébano.

El arquitecto Frank Lloyd Wright fue una gran influencia sobre el mundo Meereen y Daenerys. Wright era muy apasionado de la arquitectura Maya y aplicó este estilo con reminiscencias a muchas de sus obras es su período de renacimiento de la década de 1920.

Parte de este atractivo se ha incluido en la serie donde cobraron relevancia las casas “Hollyhock House” y “Ennis House”, que sirvieron al equipo de Riley para crear el Palacio de Meereen, donde hay una sensación de que podrían estar dentro de una pirámide.













LA ‘CASA DE BLANCO Y NEGRO’

Inspiración desde la India

Es el templo del “Dios de Muchos Rostros” en Braavos, y es además el lugar de encuentro de los “Hombres sin Rostro”. Aquí es donde Arya Stark es iniciada en las prácticas de esta secta religiosa y aprende a desprenderse de su vieja personalidad, incluyendo sus pertenencias, para comenzar el entrenamiento.

Está construída de piedra blanca, el techo es de tejas negras y no tiene ventanas. Sus puertas son de madera tallada de 3.5 metros de alto, la de la izquierda es de madera blanca de arciano y la derecha es de madera negra de ébano.

El aspecto del edificio son reminiscencias al Munshi Ghat de Varanasi en la orilla del Ganges (India).

El “Salón de los Rostros” es una combinación entre las cuevas de Ellora en la India Occidental por lo antiguas y las complejas tallas de piedra que se encuentra, y un templo en Hong Kong llamado el templo de 1.000 Budas.