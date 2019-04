El 22 se iniciará campaña de vacunación contra la gripe

"El plan de vacunación antigripal empezará después de las Pascuas -a partir del lunes 22- en todos los centros de salud y hospitales públicos", confirmó la titular de Salud.

De acuerdo a lo manifestado a La Capital, para adultos habrá 83440 dosis de antigripal y 42560 dosis pediátricas.

PARA RECORDAR

Se memora que la población vulnerable puede vacunarse gratuitamente en los efectores públicos, siendo esto para menores entre 6 meses y dos años de edad, embarazadas, puérperas y mayores de 65 años.

A ello se sumará todo el personal de salud e inmunodeprimidos, por ejemplo pacientes con cardiopatías, problemas pulmonares, diabetes e insuficiencia renal o problemas genéticos.

CONVENIO CON PAMI

A través de un convenio con las farmacias que atienden por PAMI, los mayores de 65 años también podrán recibir la vacuna antigripal.

OTROS DETALLES

Según explicó Andrea Uboldi "el viernes pasado llegaron vacunas antigripales, rotavirus, triple bacteriana acelular (para menores de 11 años y embarazadas) y algo contra la varicelo, pero en cantidades que no son suficientes para cubrir el calendario".

Además, explicó que "si uno tuviera que vacunar hoy a un niño de 11 años necesita tres vacunas: contra el meningococo, que está suspendida; la vacuna para el VPH, que no teníamos y ahora no tenemos en la cantidad necesaria; y la tripleacelular, que también tenemos poca cantidad. En consecuencia, el plan vacunatorio para el ingreso escolar de chicos de 11 años se vio muy limitado, porque no teníamos las vacunas".