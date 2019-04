Dijo a policía: "no sos nadie, no sabés con quién te estás metiendo"

A la hora 0:30 de esta jornada, agentes de la Policía de Seguridad Vial de la Provincia al realizar una labor de control de vehículos y personas en jurisdicción de la localidad de Pueblo Andino, detuvieron la marcha de un camión Mercedes Benz con acoplado debido a que circulaba a contramano.

INSOLITAS Y DESUBICADAS RESPUESTAS

Al ser consultado quien lo conducía -Sergio Alejandro I., de 31 años de edad y domicilio en la calle San Martín al 1300 de la ciudad de Piamonte, provincia de Santa Fe- sobre el motivo de dicha actitud, como respuesta se escuchó "yo no tengo porqué esperar la fila de camiones cuando voy a otra playa".

Fue luego de que se le informó que los retenes policiales se llevan a cabo para ordenar el tránsito y evitar un mal mayor, evitando que ocurra un accidente de tránsito de magnitud.

TIEMPO DE AMENAZA

No todo quedó allí, dado que al ser solicitada la documentación correspondiente con mira al labrado de un acta de infracción y la retención de la licencia de conducir por circular a contramano, a viva voz el camionero dijo "no te voy a dar la documentación porque no sos nadie. Voy a hacer un llamado y vas a tener complicaciones en el trabajo. No sabés con quien te estás metiendo".

En ese contexto, se concretó la detención del sujeto de mención y junto al rodado en que se movilizaba se concretó un viaje hasta la sede de la Comisaría 13ª de Pueblo Andino por razones de jurisdicción, a fin de que prosigan las actuaciones que determina la ley.