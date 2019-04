Un gran impulso a la candidatura de Muriel

“Les agradecemos a ustedes por darnos este marco para hoy estar celebrando todo el trabajo que hemos hecho desde hace un tiempo a esta parte con Rafaela Puede Más”, manifestó el precandidato a Intendente, dirigiéndose a las más de 500 personas que estuvieron presentes ayer en el almuerzo de campaña que se realizó en las instalaciones del Club Atlético de Rafaela.

Lo acompañaron en la oportunidad los integrantes de la lista de candidatos a concejales Alejandra Tiraboschi, M. Beatriz D´Agostino, Gabriel Solaro, Gabriel Grana, Noelia Ocampo, Javier Carignano, M. Angeles Miconi y Leandro Soltermann, además de su equipo de trabajo.

“Comenzamos siendo muy pocos alrededor de una mesa, pero reunión tras reunión se fueron sumando más personas que querían ser parte de la construcción de una propuesta innovadora”, relató Muriel sobre los inicios de Rafaela Puede Más. “Todos coincidimos en que no veníamos a servirnos de la política, y así iniciamos un camino donde la austeridad fue nuestra guía”, continuó. “Rafaela Puede Más entiende la política como una forma de honestidad, de sinceridad, de generosidad, de empatía”, pronunció por su parte la primer candidata a concejal, Alejandra Tiraboschi.

Muriel consideró que ya es momento de que la ciudad cambie de conducción. “Hace 28 años que nos gobierna el mismo signo político en Rafaela, que ha hecho cosas buenas, pero que en los últimos tiempos ha llenado de militantes el Palacio Municipal, ha bailado celebrando la pobreza y denigrando también a la mujer; ha utilizado a la Universidad Pública para ofrecer un búnker a sus militantes, generando actos políticos disfrazados de institucionales, despilfarrando los fondos públicos que tanto necesitamos”. En el mismo sentido, agregó: “también sostiene a un medio tradicional de la ciudad, que es de su líder y que fue conseguido de dudosa manera para agraviar permanentemente a quienes pensamos distinto, y adular la política de sus funcionarios municipales, bajo 150 mil razones mensuales que hoy son fondos públicos destinados a sostener a este medio”.



AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA

Con respecto a los ejes que guiarán su gestión, Muriel reiteró lo que ya vino anunciando en la última semana. “Mi gobierno será austero, reduciremos el gabinete del actual Intendente de 54 cargos políticos a 30, que es lo que tendrá nuestro equipo. El dinero que se ahorre, que resulta aproximadamente en 25 millones de pesos anuales, se destinará a seguridad”.

En concordancia, “vamos a eliminar otras estructuras municipales que no tienen sentido y tienen que ver con lo político, como la Jefatura de Gabinete y las Subsecretarías, que lo único que hacen es generar mayor estructura, más cantidad de coordinadores y secretarios y que no le dan ningún beneficio directo al ciudadano”, sostuvo el precandidato.

“También les pediré a quienes me acompañen en el Gabinete que tengan una dedicación exclusiva y les asignaremos a estos funcionarios competencias respecto de la idoneidad de cada uno. Actualmente, vemos como se colocan funcionarios en cualquier puesto y se perpetúan”, continuó.

Además, plantea una gestión transparente. “Hoy el control de las cuentas públicas del Municipio está a cargo de una funcionaria designada por el propio Intendente. Con esto no pongo un manto de sospecha sobre nadie, porque no lo tengo. Pero en nuestro gobierno, las cuentas públicas van a estar en manos de la oposición, de la designación que haga el Concejo Municipal, para que todos los rafaelinos nos quedemos tranquilos sobre el destino de los fondos públicos, y que los actos de mi gobierno sean compatibles con la ley”.



SEGURIDAD

Muriel no evitó referirse al tema que hoy más aqueja a la ciudadanía local.“La inseguridad es el principal problema de la ciudad", dijo y señaló que hará una fuerte inversión en seguridad. “Hoy el Centro de Monitoreo de Rafaela, que fue creado allá por 2011 cuenta con 78 cámaras para cubrir toda la ciudad, mientras que otras ciudades como Vicente López tienen 800 y están en un período de contratación de 300 más. Allí además se están incorporando nuevas tecnologías como parlantes públicos que alertan o disuaden a aquellos que están merodeando viviendas, cámaras que detectan patentes y controlan si el vehículo es robado”.