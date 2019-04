Atlético, la despedida ante su gente

Atlético de Rafaela afrontará en la noche de hoy su último partido como local de la temporada 2018/2019 de la B Nacional, y se despedirá del torneo el próximo viernes cuando este visitando a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Hoy, la “Crema” estará recibiendo al Deportivo Morón, encuentro correspondiente a la fecha 24, que comenzará a las 21.05 (televisa TyC Sports) y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Para dicho cotejo el entrenador Juan Manuel Llop dispondrá de tres cambios en relación al once inicial que viene de perder 1-0 ante Chacarita. Emiliano Romero, Ezequiel Montagna y Mauro Marconato se meten en el equipo y salen para estar en el banco: Lautaro Navas, Diego Meza y Matías Quiroga. Entre los suplentes también estarán Nahuel Pezzini, Abel Masuero, Gabriel Ramírez y Enzo Gaggi.

Por su parte, el ‘Gallo’, que llega tras ganarle 1-0 a Olimpo y cortar así cinco encuentros sin poder ganar, se aseguró la permanencia en la BN con la derrota de Los Andes ante Chacarita.



Otros partidos: Sábado 13/04: Los Andes 0-1 Chacarita, Olimpo 2-3 Ind. Rivadavia, Ferro 1-0 Brown (A), Almagro 2-1 Temperley; Domingo 14/04: Platense 2-1 Instituto, Agropecuario 1-0 Def. de Belgrano, Dálmine 4-4 Gimnasia (J), Brown (PM) 2-1 Quilmes, Gimnasia Mza. 3-3 Santamarina, Central Córdoba 1-1 Mitre. Hoy: 15.35hs Chicago vs Sarmiento, 21.05 Atlético vs Morón.



DESCENDIÓ OLIMPO. El elenco de Bahía Blanca no pudo mantener la categoría y tras haber descendido en la última temporada de la Superliga a la B Nacional -exactamente hace un año, el 14 de abril de 2018-, ayer firmó un nuevo descenso y deberá jugar a partir de mitad de año en el Federal A. Después de 23 años alternando entre Primera y B Nacional, el Aurinegro volverá a la tercera categoría tras el empate de Santamarina en Mendoza, que con el 3-3 aseguró su permanencia, condenando a los de Bahía.



Posibles formaciones y datos del partido:



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Nicolás Zalazar, Sergio Rodríguez y Lucas Blondel; Ezequiel Montagna, Marcelo Guzmán, Emiliano Romero y Luciano Pogonza; Mauro Marconato; Mauro Albertengo. DT: Juan Manuel Llop.



Deportivo Morón: Bruno Galván; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Emiliano Mayola y Nicolás Martínez; Gastón González, Cristian Lillo, Matías Nizzo y Agustín Lavezzi; Nicolás Ramírez y Facundo Pumpido. DT: Migliardi / Sibelli



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Asistentes: Ernesto Callegari y Hernán Salado Paz.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

Hora: 21.05

TV: TyC Sports.

Radios: Colón FM 91.3 / Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 1001 / LT28 AM 1470 – FM 96.5