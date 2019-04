El U15 de Ben Hur invicto

Este fin de semana se jugó la primera instancia de la Liga Provincial Femenina U15 que organiza la Federación Santafesina de Básquetbol. Ben Hur disputó el triangular de su zona en Atalaya de Rosario, con triunfos ante el local y Alma Juniors de Esperanza. De la ARB también juega Unión de Sunchales, que cayó en los dos partidos iniciales.El equipo rafaelino pasó a semifinales, lo mismo que CACU de Ceres y Náutico de Rosario, ganadores de los otros dos grupos. Los restantes elencos disputarán un repechaje para definir otros tres semifinalistas, ya que esa etapa será con dos triangulares.ZONA A, EN ATALAYALos resultados: Ben Hur de Rafaela 37 vs. Alma Juniors de Esperanza 29; Atalaya de Rosario 32 vs. Alma 31 y Atalaya de Rosario 31 vs. Ben Hur de Rafaela 44.Ben Hur de Rafaela 4, Atalaya 3, Alma 2.Zona B: en Atlético Ceres Unión; Unión de Sunchales 18 vs. Almagro de Esperanza 59; CACU 40 vs. Almagro de Esperanza 35 y CACU 74 vs. Unión de Sunchales 18.CACU 4, Almagro 3, Unión de Sunchales 2.GENTINETTA Y TRIBOULEY SELECCIONADASDelfina Gentinetta, de Ben Hur, y Lara Tribouley, de Libertad, serán las representantes de la Asociación Rafaelina de Básquet en el combinado santafesino que disputará el Campeonato Argentino de Selecciones de la categoría que se desarrollará entre el 24 y el 28 de abril en San Luis. La entrenadora rosarina Daniela Oldani, ganadora de los últimos títulos nacionales en U15, acompañada por su Cuerpo Técnico integrado por Cecilia Quiroga y Rubén Scaltriti, comenzará a entrenar el jueves 18 en las instalaciones del Club Banco de Santa Fe, en Rosario, hasta el lunes 22 y el 23 viajan a la provincia puntana.