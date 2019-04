Mal cierre

El Seleccionado argentino de Seven no pudo mantener el buen andar del primer día de competencia en el Seven de Singapur y quedó eliminado en la semifinal de la Copa de Plata tras perder ante Samoa por 14 a 12. Previamente, en los cuartos de final de la Copa de Oro, los dirigidos por Santiago Gómez Cora habían caído ante Estados Unidos por 12 a 10 en un partido que estuvieron muy cerca de ganarlo.De esta forma, Argentina continúa en la octava posición del Circuito Mundial, el cual es liderado por Estados Unidos con 145 unidades. La próxima etapa para el elenco nacional será en Londres, los días 25 y 26 de mayo, en tanto que una semana más tarde, en Paris, será el cierre de la temporada.Sudáfrica se quedó el Seven tras vencer por 20-19 a Fiji en la final. Fue el segundo Oro de los Blitzboks; ya había ganado el torneo de Vancouver. Los sudafricanos tuvieron una gran jornada tras vencer a Samoa en cuartos y a Estados Unidos en las semis, y marchan cuartos en la tabla general con 121 puntos, detrás de EE. UU. (145), Fiji (142) y Nueva Zelanda (130).