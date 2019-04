Primera victoria de Mangoni

El balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet) se impuso ayer en la final del Turismo Carretera que se disputó en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis y celebró su primer triunfo en la máxima categoría del automovilismo argentino. Mangoni, que había ganado una de las series de este domingo por la mañana, cerró un fin de semana soñado para todo su equipo, en el que fue escoltado por José Manuel Urcera y Gastón Mazzacane, ambos también con Chevrolet. "Mi familia viene atrás mío desde los seis años. Era algo impensado a principio de año, porque el año pasado anduve mal, pero la clave fue el equipo que armé. Va a ser difícil de entender, pero espero que con el paso de los días podamos, no se va a dar seguido, pero ojalá volvamos", afirmó Mangoni, de 29 años. De esta forma, en las primeras cuatro carreras de la temporada 2019, el Turismo Carretera tuvo tres triunfadores debutantes. "Santiago fue mejor que nosotros en la carrera, me complicó el auto de seguridad en mitad de carrera y después también el del final, venía siendo más rápido y recortando, pero son así las carreras. Ya va a llegar la victoria, entiendo que hay que mantener el nivel para la victoria", analizó Urcera. "Tenía la primera fila en la largada, quería competirle a Santiago pero fue fortísimo, Urcera se me venía y después tuve que dedicarme a mantener en el tercer lugar. Son buenos puntos para el campeonato", afirmó Mazzacane, el tercero del podio. Fueron primeras vueltas tensas en San Luis, sin muchos roces en el inicio del pelotón, pero con un Santiago Mangoni sólido para tomar la punta por sobre Mazzacane. Promediando las primeras vueltas, Manuel Urcera comenzó a venirse encima de Mazzacane y logró superarlo para ser el segundo, pero sin poder descontar ante el regular andar de Mangoni. Cuando todo parecía estar controlado en los puestos de vanguardia, el despiste de Facundo Della Motta y los abandonos de Lambiris y Federico Perez provocaron el ingreso del auto de seguridad y la carrera se neutralizó llegando a la vuelta 20. En velocidad nuevamente, Mangoni pudo mantener la punta por sobre Urcera mientras que Mazzacane hacía lo propio con Ardusso. Más atrás, Werner y Rossi mantenían sus lugares y Josito Di Palma se mantenía delante de Pernía. En el final y con una diferencia tranquilizadora, Santiago Mangoni se encaminó hacia su primer triunfo en el Turismo Carretera -pese a otro auto de seguridad-, escoltado por sus pares de marca Manuel Urcera y Gastón Mazzacane.



GONZALEZ, 23º

Por su parte, el piloto rafaelino Nicolás González, luego de un viernes y sábado bastante complicado, finalizó este domingo en la posición 23º con el Torino, con un tiempo de 49:59.782, a 22.984 del ganador. El próximo compromiso de la divisional será en el estreno de la ampliación del circuito de Rosario, entre los días 3, 4 y 5 de mayo.