Encuestas según Lifschitz

¿Hay encuestas?, inquieren con curiosidad científica vecinos, empresarios, funcionarios y políticos varios. Si; pero no las divulgamos, respondemos. Por lo visto el Gobernador no sólo que las posee, sino que elípticamente las da a conocer. Acaba de dar a entender que Omar Perotti ganará las PASO en su Frente, y que las generales del 16 de junio lo tendrá pugnando por la Casa Gris contra Antonio Bonfatti con lo cual, además de asestarle un golpe mortal a María Eugenia Bielsa, le bajó el precio al candidato José Corral; “está tercero después de Bonfatti y Perotti”, soplan al oído los allegados al Gobernador. Bielsa, de acuerdo con los sondeos que maneja el gobierno, estaría debajo de Corral.No mas sondeos, salvo lo que escribe el columnista de La Capital Mauricio Maronna: “en Rosario, una última medición de una consultora que reporta para la Casa Rosada estableció que Macri tiene una imagen positiva del 20 por ciento, algo que tira por la borda cualquier intento de ganar, al menos, la ciudad”. Y agrega Maronna: “hoy, Cantard (Albor) está detrás del candidato de los socialistas, Emilio Jatón, en la lucha por la Intendencia de la capital santafesina”.Naturalmente desde la carpa de Cambiemos afirman todo lo contrario: “esos números son dibujados y tendenciosos; vamos a ganar la Provincia, Rosario y Santa Fe; el socialismo después de tres períodos se agotó”, alientan.Maximiliano Pullaro no anduvo con ambigüedades para responderle a Perotti sus filosos reclamos sobre la inseguridad. Haciéndose eco de las promocionadas (por el oficialismo) contradicciones políticas del candidato peronista, Pullaro afirmó que Perotti “es un poco abortista y un poco antiabortista, un poco kirchnerista pero un poco macrista; fue un poco menemista, pero también estuvo en contra de las privatizaciones. Así no se puede conducir la fuerza policial”, asestó.