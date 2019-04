PSM 0 - Ben Hur 0

Cancha: Municipal de San Lorenzo.

Arbitro: Juan Cruz Caldez (Casilda).



Puerto San Martín: Franco Del Moro; Kevin Rolón, Federico Arach, Brian Potalivo y Juan Osuna; Pablo Buccardo (52' Rodrigo Olivera), Gustavo Vento, Walter Tarabini (68' Lucas Moya) y Franco Quiroga (75' Claudio Albornoz); Pedro Mune y Alexis Ojeda. Sup: Ignacio Colombo, Gabriel Cedrán y Néstor Suarez. DT: Eduardo Flores.



Ben Hur: Matías Astrada; Francisco Baranosky, Luis Ybáñez y Luciano Kummer; Gustavo Mathier, Leandro Sola, Ezequiel Saavedra y Germán Guibert; Joaquín Castellano (61' Santiago Paz); Leonardo Ochoa (65' Nahuel Vera) y Gabriel Giacopetti (77' Pablo Pavetti). Sup: Maximiliano Díaz, Nicolás Besaccia, Martín Alemandi e Ignacio Ynfante. DT: Carlos Trullet.



No hubo goles.

Incidencias: en el ST a los 37' fue expulsado Nahuel Vera (BH) y a los 47' expulsado Federico Arach (PSM).