Frana: "quien asuma el Ejecutivo se encontrará con una situación difícil"

La diputada nacional Silvina Frana estuvo presente en nuestra región el pasado viernes (mantuvo encuentros en Sunchales y en Egusquiza) y volverá a estarlo mañana, cuando la precandidata a gobernador, María Eugenia Bielsa, venga a darle su respaldo a los candidatos de su sección: Gustavo Armando (senador), Andrea Steinberger (intendente) y Sara Marcante (concejal).De visita a la redacción de LA OPINION, señaló que "hace mucho tiempo que venimos caminando la Provincia. Cuando se tomó la decisión de que María Eugenia Bielsa sea candidata, fue luego de haber recorrido Santa Fe y teniendo en claro que el proyecto debía darse de 'abajo hacia arriba'. Si recorren mis redes sociales, además de ejercer mi función como diputada nacional, siempre volví a la Provincia. Entonces, no nos costó seguir entablando la relación con la gente"."Encontramos ciudadanos decepcionados, angustiados. La verdad es que, hasta el año pasado, el problema máximo era el de la inseguridad. Hoy nos plantean también la falta de empleo y problemas económicos. Entonces, se redobla nuestro esfuerzo de nuestra parte. Quien quiera que asuma un cargo ejecutivo a partir de diciembre se encontrará con una situación difícil. Eso es todo un compromiso e implica una serie de decisiones fuertes, de entender que no estamos en cualquier momento de la historia y que Santa Fe bien puede tener una política que morigere los efectos económicos como no pasó hasta ahora. Deberá tomar decisiones contundentes en materia de seguridad, que tiene que ver con una reorganización de la Policía. No es que son todos ladrones, sino que hay que tomar los mejores hombres y mujeres para poder hacer ese cambio. Pero si eso no va de la mano de una fuerte presencia en políticas inclusivas en Colegios, Clubes y Capillas. Porque cuando no hay presencia del Estado, los problemas de inseguridad se agudizan", señaló.¿Cómo se reestructura la policía? "En primer lugar, sabiendo que el Jefe de la Policía es el Gobernador o Gobernadora. Viendo que en los últimos años, fracasaron las políticas aplicadas, no hay que relatar: hay que tomar medidas. En esto, lo primero que plantea Bielsa es que si el Jefe es ejemplar, seguramente va a generar otro tipo de resultados", dijo y agregó: "las propias fuerzas policiales solicitan una reestructuración. Los policías nos dicen que cuando se quieren tomar medidas, no se sienten respaldados. Tiene que haber un poder político que brinde ese respaldo: no para perseguir, sino para cuidar"."Para ello, tiene que haber recursos. En 2016, el presupuesto en seguridad era de un 9% y hoy es de un 7%. Esa merma tiene un significado. Lo ideal es que el total de ese dinero se reparta un 70% en salarios y el resto en infraestructura y materiales. Hoy no es esa ecuación", dijo.¿Hay dinero suficiente para las cuestiones de seguridad y de desarrollo social? "El dinero en un Estado nunca es suficiente. Lo que hay que redefinir son las prioridades. Cuando se gasta más en lo político que en materia de adicciones y de género, quiere decir que no se entienden las prioridades", agregó.En cuanto a las finanzas de la Provincia "nos preocupa que desde diciembre no haya datos. Después de que recuperamos el 15% de coparticipación, se dio un equilibrio. Pero en 2016 el presupuesto de obra pública, el 4% era obra pública y ahora no llega al 1%. En el análisis de las medidas de fondo es un dato. Desde el grupo de María Eugenia Bielsa no nos queremos aventurar, porque no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar", indicó."Tanto María Eugenia como yo participamos de la gestión del ingeniero Jorge Obeid. Allí se tomaron decisiones concretas: un Gobierno austero con los funcionarios y generoso con la gente. No se aumentaron los impuestos por 4 años y hubo un nivel de obra pública que nadie puede discutir. Todo ese ajuste que hubo que hacer no se le cobró a la gente. Es una medida concreta que se puede exhibir", cerró."A la interna la transitamos de manera respetuosa. Si sigue así, va a ser más fácil acompañar al que gane. Estamos convencidos que estamos capacitados para conducir. Pero si nos toca acompañar, lo vamos a hacer", cerró.