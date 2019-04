Píldoras Políticas

BRANDONI SUPERSTAR

El actor Luis Brandoni, reconocido militante de la UCR y ex diputado nacional por esa fuerza entre 1993 y 2001, volvió a probar las mieles de la popularidad política el martes pasado durante la entrega de los Premios Parlamentario 2018 en el Congreso de la Nación.

En varios pasajes de la ceremonia, legisladores y ex legisladores se acercaron para saludarlo, y se lo vio muy conversador con el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, quien se sentó a su lado durante la premiación.

Según se comenta en los pasillos del Congreso, en un momento determinado Brandoni le habría preguntado a Lamberto si vio su película "Mi Obra Maestra", que co-protagonizó junto a Guillermo Francella.



LA "ESPADA" KIRCHNERISTA

Y siguiendo con la entrega de los premios Parlamentario 2018, en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, una de las legisladoras galardonadas fue Anabel Fernández Sagasti (Frente para la Victoria), quien pasó al frente a recibir la distinción luego de una presentación poco usual por parte del locutor.

A diferencia de lo ocurrido con otros homenajeados, que fueron anunciados con descripciones más formales, la mendocina fue referida por el locutor como "kirchnerista" y "espada" parlamentaria, portadora de "encendidos discursos".

Sagasti no la dejó pasar y al momento de acercarse a recibir el diploma y tomar el micrófono ironizó al respecto: "kirchnerista y espada, lo tomo con aprecio y con cariño".



EL SALUDADOR

Durante la 26° edición de la entrega de distinciones otorgadas por la revista "Parlamentario", que se llevó a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, el ex senador y ex gobernador de Corrientes José Antonio Romero Feris se empezó en saludar a cada uno de los homenajeados, entre ellos dos cronistas y el secretario general de redacción de NA.

El correntino -apodado el "Pocho"- le dio a cada uno un fuerte apretón de manos y con tono monocorde les dijo: "Felicitaciones".



"ELLA LE GANA", VERSIÓN

GAME OF THRONES

La campaña "Ella le Gana" que instaló desde principios de mes el Frente Patria Grande causó bastante repercusión en las redes, pero ahora la misma agrupación liderada por Juan Grabois lanzó un nuevo capítulo de la saga, en coincidencia con el estreno de la última temporada de la popular serie Game of Thrones.

El economista de Patria Grande Itai Hagman publicó en su Instagram una foto con la portada de la nueva temporada, pero con un cambio que no pasó desaparecibido: el rostro de Cristina Kirchner en lugar del de Daenerys Targaryen, uno de los personajes protagónicos de la serie, y por debajo la leyenda "Ella le Gana" (a Mauricio Macri).

En 2013, con un tuit inesperado, Cristina Kirchner dio a conocer su fanatismo por la serie e inclusive eligió a la "Madre de Dragones" como su personaje favorito.



KICI FAN CAMUFLADA

Una destacada diputada nacional de Alternativa Federal no pudo ocultar su admiración hacia el ex ministro de Economía y precandidato a gobernador bonaerense por Unidad Ciudadana Axel Kicillof. Indicó que el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner tiene un "carisma muy especial" y "una conexión muy profunda con la gente". Aclaró, sin embargo, que pese a considerarlo un "gran cuadro político", su candidato en la provincia de Buenos Aires será quien surja de la decisión orgánica de Alternativa Federal.

¿Una Kici Fan camuflada?.