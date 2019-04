El “9” igualó en San Cristóbal ante Ferro

9 de Julio debutó con un empate en la Copa Santa Fe 2019. El elenco que dirige Marcelo Werlen se trajo un 1 a 1 de su visita a Ferro Dhó de San Cristóbal en el partido de ida de la segunda fase y la próxima semana tendrá la posibilidad de avanzar a la próxima instancia en casa en el partido de vuelta.El león rafaelino jugó un buen primer tiempo y mereció irse al descanso ganando por una diferencia mayor. Desde el vamos, la visita fue a buscar el triunfo y se puso en ventaja a los 6' por intermedio de José Nuñez, quien definió de buena manera ante la salida de Oro y luego de una buena jugada individual de Monserrat. El local daba muchas ventajas en defensa y el “9” generó varias chances para aumentar, pero no estuvo fino en la definición. Nuñez, tras un rebote del arquero, se perdió el segundo de manera increíble, hasta que por un problema físico el delantero juliense no pudo continuar el partido, siendo reemplazado por el debutante Juan Ignacio Molina, la última incorporación del elenco rojiblanco. Por contrapartida, Maina casi no tuvo trabajo y el “9” se fue al descanso con el trámite controlado.En el complemento, los rafaelinos no tuvieron la misma intensidad y el local comenzó a adelantarse en el terreno de juego. Y cuando casi nadie lo esperaba, a los 15' Mario Oliva remató desde afuera del área y la clavó en el ángulo de Maina, empatando de manera sorpresiva el trámite con un golazo de otro partido. A partir de allí, el “9” fue a buscar el segundo con más empuje que fútbol y tuvo sus chances, pero Oro y la mala puntería lo privaron de traerse la victoria desde el norte. De todos modos, el resultado fue positivo para el León y la serie, que se definirá en Rafaela, está más que abierta, aunque los rafaelinos son los candidatos a seguir con vida en el torneo.Cancha: Ferro Dhó. Arbitro: Abel Quiroz (Liga de Reconquista.Brian Oro; Conrado Cafaratti, Mario Oliva, Nahuel Charra y Alan Ciocan; José Niello (67' Pablo Ceriani), José Fernández, Joaquín Diez e Ivo Simonatti (78' Lautaro Romero); Matías Caballero y Jael Bazán (91' Alexis Daró). Sup: Adrián Ortiz,. Sebastián Arocio, Pablo Sosa y Adrián García. DT: Sebastián Bodoira.Julián Maina; Kevin Acuña, Flavio Diaz, Gerónimo Astrada y Andrés Velazco; Damián Maciel (64' Agustín Tosetto), Matías Manelli (69' Sebastián Acuña), Maximiliano Aguilar y Guillermo Funez; Gastón Monserrat y José Nuñez (19' Juan Ignacio Molina). Sup: Juan Ignacio Kisler, Santiago Arnaudo, Héctor Sánchez y Augusto Baldessare. DT: Marcelo Werlen.Primer tiempo: a los 6' gol de José Nuñez (9).Segundo tiempo: a los 15' gol de Mario Oliva (FD).Mientras tanto, Atlético San Jorge, quien jugará en la próxima instancia con el vencedor del “9” y Ferro, sacó ventaja en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Santa Fe. Con goles de Mosqueira y Novero, se impuso como visitante en el partido de ida 2 a 1 a Atlético Sastre. Rivarolo convirtió en único tanto del local.