Torres asumirá en la Corte Suprema

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El juez federal Sergio Torres dejará su juzgado en Comodoro Py para asumir un lugar en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, por lo que se abrirá una nueva vacante en los tribunales de Retiro, donde aún no se reemplazó al ex magistrado Norberto Oyarbide.Luego de que el jueves último el Senado provincial aprobara su pliego por unanimidad, Torres ya se prepara para entrar en funciones en el máximo tribunal bonaerense y dejar la titularidad del Juzgado Federal 12, que ocupa desde 2001.Fuentes de la gobernación bonaerense señalaron a NA que está previsto que la asunción se realice "lo antes posible", por lo que su incorporación podría ser esta semana o inmediatamente después de Pascuas.Torres debe jurar ante el presidente de la Suprema Corte, Eduardo Pettigiani, en una ceremonia en la que estará presente la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, funcionarios, jueces y autoridades del Poder Judicial.La mandataria provincial propuso a Torres para ocupar un lugar en el principal tribunal bonaerense en marzo pasado y tras un rápido tratamiento y casi sin impugnaciones, el juez federal fue aprobado para asumir el jueves último en el Senado.La Suprema Corte está integrada por Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Daniel Soria, Esteban Genoud, Hilda Kogan y Héctor Negri, a los que se sumará el hasta ahora magistrado federal.Con Torres a un paso de desembarcar en la justicia bonaerense, quedará vacante otro puesto en Comodoro Py y de los doce juzgados federales solo estarán ocupados diez, ya que todavía no se cubrió el lugar que dejó Oyarbide tras su renuncia en abril de 2016.Para reemplazar al ex magistrado, el Consejo de la Magistratura avanzó el año pasado con un concurso del que salieron tres posibles candidatos.Entre ellos, en noviembre último, el presidente Mauricio Macri eligió a María Eugenia Capuchetti, quien actualmente dirige una oficina de enlace del Ministerio Público Fiscal porteño y está aprobada por la mesa judicial del PRO.Su pliego pasó a la Cámara de Senadores, donde aún no tiene fecha de tratamiento.De aprobarse su designación, Capuchetti pasaría a ser la segunda mujer entre los jueces de primera instancia de Comodoro Py, encargados de las causas más sonoras de corrupción, junto a la titular del Juzgado 1 María Servini.