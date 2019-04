Igualdad en Los Nogales y goleada en Sunchales

En la tarde de ayer se completó la quinta fecha deldedecon la disputa de los dos encuentros que quedaban por disputar, teniendo en cuenta que el grueso de la fecha se adelantó entre semana.En barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado y Florida de Clucellas igualaron 1 a 1. A los 13 minutos del primer tiempo, Martín Albertengo cumplió con la ley del ex y puso en ventaja a la visita, pero a los 36 minutos del complemento Damián Arnold le dio el empate al conjunto de Oscar Born. El local terminó con diez por la expulsión de Sebastián Barolo, a los 39 minutos del complemento. En Reserva ganó Ferro 2-1.El que no tuvo piedad fue Unión de Sunchales que goleó 6-0 a Talleres de María Juana. De arranque, la visita se quedó con uno menos por la expulsión de Federico Schmidhalter, a los 15m, y en 35 abrió la cuenta para el local Franco Semino. Ya en el complemento, el ‘Bicho Verde’ sacó grandes diferencias y anotó los otros cinco tantos, obra de Adrián Córdoba (5m), Facundo Cabral (25m y 27m), Semino (35m) y Franco Acevedo (40m). En Talleres también vio la roja Michael Rey, a los 10 minutos del complemento.En Reserva, Unión también goleó y lo hizo por 8 a 1.Ben Hur 2 vs Sportivo Norte 1, Deportivo Ramona 0 vs 9 de Julio 3, Brown de San Vicente 2 vs Peñarol 0, Argentino Quilmes 1 vs Deportivo Libertad 2, Atlético de Rafaela 3 vs Deportivo Tacural 2.Ben Hur vs Dep. Ramona, Sportivo Norte vs Unión, Talleres (MJ) vs Ferrocarril del Estado, Florida vs Atlético de Rafaela, Dep. Tacural vs Brown, Peñarol vs Arg. Quilmes, Dep. Libertad vs 9 de Julio.