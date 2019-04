Gonzalo Zbrun y José Costamagna en la carrera de invitados de la AML

El binomio integrado por Gonzalo Zbrun (titular) y José Luis Costamagna (invitado), se quedó ayer con la victoria en la cuarta fecha del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller", que la categoría Midgets del Litoral disputó ante un muy buen marco de público en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila.En la prueba que cerró el programa, Costamagna largó adelante y se impuso con absoluta contundencia, escoltado por Nicolás Valentini -tuvo como invitado a su padre Héctor- y Henry Merke -corrió con su hijo Jonatan-.Si bien Costamagna fue inalcanzable, el trámite fue atractivo, por la excelente performance de las tres duplas mencionadas y por los que también hicieron podio: Jorge Lovera - Marcos Zbrun, Hernán Filippi - Lucas Gorgerino y Gustavo García (corrió solo).La actividad se llevó a cabo con 52 máquinas en pista y los resultados son los siguientes:1º G. Zbrun - Costamagna, a 74,489 Km/h; 2º E. Valentini - A. Ferrero; 3º R. Bertholt - Saccone; 4º Audino - Bogetto; 5º Ferrari - Edu. Valsagna y 6º S. Bertholt - Gentile.1º Correnti (solo), a 74,135 Km/h; 2º Mautino - E. García; 3º L. Kunz - J. D. Kunz; 4º C. Dalmazzo - Battaglino; 5º L. Pons - R. Pons y 6º Bruera - F. Maletto.1º Molardo - G. Viano, a 74,623 Km/h; 2º H. Merke - J. Merke; 3º Gilli - G. Giraudo; 4º Peretto - Mancini; 5º A. Viano - Gaggi y 6º G. García (solo).1º A. Valsagna - Ema. Valsagna; 2º J. C. Boscatti - C. Boscatti; 3º C. Yori - A. Yori; 4º O. Giraudo - Penezone; 5º Perusia - Sábolo y 6º A. Funes - L. Funes.1º N. Valentini - H. Valentini, a 73,697 Km/h; 2º Calvi - Novara; 3º Ceragioli - Haspert; 4º Destefani - Boscarol y 5º Bedini (solo).1º Filippi - Gorgerino, a 77,127 Km/h; 2º M. García - M. García; 3º D. Lovera (solo); 5º L. Giraudo - L. Collino y 6º O. Garbagnoli - F. Garbagnoli.1º J. Lovera - M. Zbrun, a 76,941 Km/h; 2º Mattioli - M. Ferrero; 3º Anthonioz - Blangetti; 4º Bosio - Bonafede; 5º Bacci - Novaresio y 6º J. Walker - D. Walker.1º G. Zbrun - Costamagna, a 75,453 Km/h; 2º M. García - M. García; 3º Filippi - Gorgerino; 4º Bacci - Novaresio; 5º E. Valentini - A. Ferrero y 6º Osorio - Gómez.1º J. Lovera - M. Zbrun, a 75,510 Km/h; 2º H. Merke - J. Merke; 3º Bosio - Bonafede; 4º L. Giraudo - L. Collino; 5º G. García (solo) y 6º Correnti (solo).1º N. Valentini - H. Valentini, a 75,638 Km/h; 2º A. Valsagna - Ema Valsagna; 3º C. Yori - A. Yori; 4º Bruera - F. Maletto; 5º Destefani - Boscarol y 6º Gallo - Vallero.1º Molardo - G. Viano, a 76,504 Km/h; 2º Mattioli - M. Ferrero; 3º Audino - Bogetto; 4º Franco - Mansilla; 5º A. Viano - Gaggi y 6º N. Scándalo - O. Scándalo.1º Franco - Mansilla, atípica; 2º G. García (solo); 3º Mautino - E. García; 4º N. Scándalo - O. Scándalo; 5º Bacci - Novaresio y 6º O. Giraudo - Penezone.1º L. Giraudo - L. Collino, a 76,264 Km/h; 2º E. Valentini - A. Ferrero; 3º Correnti (solo); 4º L. Kunz - J. D. Kunz; 5º Gilli - G. Giraudo y 6º Destefani - Boscarol.1º Correnti (solo), a 76,082 Km/h; 2º Gilli - G. Giraudo; 3º Destefani - Boscarol; 4º J. C. Boscatti - C. Boscatti; 5º Mautino - E. García; 6º A. Funes - L. Funes; 7º L. Kunz - J. D. Kunz; 8º L. Walker - A. Maletto; 9º M. Ferrari - Edu Valsagna y 10º N. Scándalo - O. Scándalo.1º N. Valentini - H. Valentini, a 76,846 Km/h; 2º J. Lovera - M. Zbrun; 3º H. Merke - J. Merke; 4º G. Zbrun - Costamagna; 5º M. García - M. García; 6º A. Valsagna - Ema Valsagna; 7º Filippi - Gorgerino; 8º Mattioli - M. Ferrero; 9º Audino - Bogetto; 10º Bosio - Bonafede; 11º L. Giraudo - L. Collino; 12º G. García (solo); 13º Franco - Mansilla; no clasificaron Molardo - G. Viano; sin vueltas E. Valentini - A. Ferrero y C. Yori - A. Yori.1º G. Zbrun - Costamagna, a 79,173 Km/h; 2º N. Valentini - H. Valentini; 3º H. Merke - J. Merke; 4º J. Lovera - M. Zbrun; 5º Filippi - Gorgerino; 6º G. García (solo); 7º A. Valsagna - Ema Valsagna; 8º Mattioli - M. Ferrero; 9º Bosio - Bonafede; 10º M. García - M. García; 11º L. Giraudo - L. Collino; 12º Franco - Mansilla; 13º Audino - Bogetto; no largaron Molardo - G. Viano; C. Yori - A. Yori y E. Valentini - A. Ferrero.