Otro trágico choque en Carmen de Areco

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Al menos ocho personas murieron ayer, cinco de ellos calcinados, y otra resultó gravemente herida tras un choque entre dos automóviles ocurrido esta madrugada en la localidad bonaerense de Carmen de Areco.Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de la 1:00 en el kilómetro 134 de la Ruta Nacional 7, muy cerca de donde el 24 de marzo pasado hubo nueve muertos tras colisionar una camioneta que llevaba al menos 15 ocupantes en la caja y un camión. En uno de los automóviles, un Volkswagen Gol, iban cuatro vecinas de la zona, de las cuales tres fallecieron y una fue derivada al Hospital Nuestra Señora del Carmen en muy grave estado.Las mujeres, de entre 50 y 75 años, iban desde Carmen de Areco hacia San Andrés de Giles a una fiesta bailable.En tanto, el otro rodado, un Chevrolet Prisma, se prendió fuego tras el choque y murieron calcinados los cinco ocupantes, quienes serían oriundos del partido bonaerense de General Rodríguez, pero aún no pudieron ser identificados, precisaron voceros de Defensa Civil.En ese sentido, el lugar de donde residirían se pudo establecer a partir de alguna documentación quemada que fue hallada dentro del vehículo y que decía General Rodríguez. Según testigos, las imágenes eran muy impactantes, ya que el rodado quedó volcado, todo quemado y con las ruedas hacia arriba.En Carmen de Areco hay una gran conmoción no solo por la gravedad de la colisión, sino porque las mujeres que iban en el Volkswagen Gol eran muy conocidas en la zona.Este choque ocurrió tres semanas después de otro trágico episodio en el que hubo nueve fallecidos -cinco de ellas menores de edad- tras colisionar una camioneta en la que viajaban al menos 15 personas en la caja y un camión, cuyo conductor se mantiene en tratamiento psicológico a raíz de aquel episodio y desconoce cuándo volverá a manejar en una ruta.CHOQUE Y VUELCOEN LA GENERAL PAZAl menos seis personas resultaron heridas ayer cuando la camioneta utilitaria Renault Kangoo en la que se trasladaban perdió el control y chocó de lleno contra el muro de contención que divide la Avenida General Paz y tras hacer un recorrido de 100 metros terminó volcada, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano. Los heridos, todos con politraumatismos, fueron trasladados por ambulancias del SAME al hospital Santojanni, informaron fuentes policiales.El hecho se produjo alrededor de las 5:00 en esa autovía, mano al Río de la Plata, a la altura de la Avenida Eva Perón, de esa zona de la Capital Federal. La utilitaria perdió el control, impactó de lleno contra el muro de contención que divide la General Paz y tras desplazarse unos 100 metros quedó dada vuelta en el medio de la calzada.