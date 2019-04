Sugieren cómo prevenir una supuesta estafa telefónica

En los últimos meses, se han recibido varias denuncias sobre tentativas de secuestro virtual y estafas telefónicas. Por este motivo, desde el área de Inteligencia Criminal Estratégica de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, se brindaron algunos detalles a tener en cuenta por la población y consejos para evitar ser víctima de este tipo de delitos.Existen varias modalidades que incluyen mensajes de texto, mensajes de whatsapp, llamados telefónicos, o correos electrónicos en los que ofrecen premios con televisores, autos, o dinero en efectivo; planes de ahorro a precios sospechosamente bajos; entidades públicas como Anses que ofrecen la reparación histórica; llamados desesperados en los que plantean un accidente de algún familiar o un supuesto secuestro. Suelen llamar en horarios nocturnos, o a la siesta, desde números privados, o desde teléfonos con características de otras provincias. Por ello, se recomienda evitar atender llamados de estas características o cortar la llamada en caso de que se trate de alguna de las opciones mencionadas anteriormente.SECUESTROS VIRTUALESEl secuestro virtual es un tipo de secuestro extorsivo que se inicia con una llamada elegida al azar para informar sobre un supuesto secuestro, o accidente de un familiar. Esta persona que llama extorsiona a la víctima y exige el pago de un rescate, o la compra de tarjetas telefónicas.Con respecto a esta modalidad delictiva, Soledad Martínez, quien integra el área de Inteligencia criminal de la PDI, recomienda: “Es muy importante estar tranquilos, cortar la llamada e intentar comunicarse con el supuesto familiar involucrado en el hecho o con otro familiar cercano que pueda averiguar la situación real”.No brindar ningún tipo de información personal, ya que muchas veces sin darse cuenta, la persona cae en un estado de ansiedad, o nerviosismo y aporta nombres, o datos que puedan perjudicar a la víctima. Asimismo, tampoco deben depositar dinero o realizar ningún tipo de intercambio con la persona que realiza el llamado.En el caso de las supuestas reparaciones históricas de Anses, la institución no realiza trámites de manera telefónica ni solicita depósitos o transferencias previos para iniciar dicho trámite. Anses solo trabaja por medio de la web oficial, o en las sedes habilitadas en cada ciudad.Es importante no aportar datos de tarjetas de crédito, débito, o cuentas bancarias a personas desconocidas, o a supuestas empresas que ofrecen premios, servicios de salud, o planes de ahorro o viviendas.En este mismo sentido, la suboficial explica que “los bancos, o entidades financieras no solicitan dinero de curso legal, o moneda extranjera para cambiarlo porque dejarán de circular y que van a pasar a cambiarlo”.ENTREGAS PROGRAMADASSi alguna persona se da cuenta a tiempo que es una estafa y quiere hacer algo para atrapar a los involucrados, es necesario realizar la denuncia en alguna dependencia policial, o del Ministerio Público de la Acusación, a fin de poder iniciar una investigación y concretar una entrega controlada. No intentar hacerlos solos, sin intervención fiscal, o policial porque no tendrá marco legal al momento de realizarla.IMPORTANCIA DEHACER LA DENUNCIAPara poder recabar información de los delitos, esclarecerlos, o poder planificar políticas de prevención, es necesario que todos los hechos delictivos sean denunciados.Para ello existen diversos canales de denuncia, que permiten preservar la identidad de la persona denunciante:Llamar al sistema de emergencias 911La línea gratuita 0800-444-3583 para denunciar venta de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y mal accionar policial.Centro Territorial de Denuncias para denunciar todo tipo de hechos delictivos como: delitos contemplados en el Código Procesal Penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc.); siniestros de tránsito con lesionados; presuntas contravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc.RECOMENDACIONES-No brindar información personal a desconocidos--No aportar números de tarjetas de crédito, débito o cuentas bancarias. Anses solo realiza trámites de reparación histórica en las sedes oficiales o en la web.-Los bancos o entidades financieras no realizan intercambio de dinero en moneda local o extranjera.-Cortar la llamada en caso de que sea un secuestro virtual o tentativa de estafa.-No depositar dinero si les ofrecen premios o planes de ahorro a precios bajos.-Realizar siempre la denuncia.