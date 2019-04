El negocio de la pasión

El fútbol profesional ha dejado de ser un juego donde lo lúdico prevalecía y la pertenencia imponía condiciones; sin embargo, hay un aspecto que se mantiene fuera de esa contaminación llamada marketing y que no consiguen domesticar, los gurúes de la economía: la pasión.Ese rasgo, muchas veces irracional al emparentarse con el fanatismo, sigue en estado puro y en definitiva, es lo que sostiene en esencia a este juego, a pesar de los desbordes y sus efectos colaterales.Esta observación que se desprende de lo que proyecta la realidad hace varios años, no solo abarca a la actividad doméstica; también, se ha instalado fuertemente, en el mundo de los seleccionados nacionales, cuyas agendas de torneos internacionales y partidos de promoción, están cada vez más apretadas y estimuladas por ofertas millonarias.No es la idea ingresar en el terreno de la sociología para desmenuzar el tema, pero es evidente que cuando se juega al ritmo de la lluvia de dólares que derrama semejante negocio corporativo, el fútbol, en éste caso, va perdiendo propiedades intoxicando, su naturaleza.Si a esto se le llama evolución, estamos en un problema, ya que esos valores de los que hablamos en el arranque, han comenzado un doloroso proceso de extinción, con una elocuente prevalencia del peso específico que cada uno tiene, por lo que produce como impacto en el mercado.La hambruna por generar eventos, subvirtiendo el buen sentido que en muchos casos, preserva la expectativa y la avidez por ver torneos de gran magnitud y convocatoria, es alarmante. Hace pocos días, Conmebol, confirmo que en 2020, se disputará una edición especial, de la Copa América, para alinear así los calendarios y a partir de esa referencia, presentar esta competencia cada 4 años, desfasada de los mundiales y en armonía con el calendario FIFA.Si nos remontamos al torneo que tuvo como sede a Chile en 2015 y le agregamos la edición del Centenario, un año más tarde en EEUU, la que se jugara en un par de meses en Brasil y esta, a la que hacíamos referencia, organizada por primera vez, de manera conjunta con Colombia y nuestro país, nos da una cuenta abrumadora: 4 Copas América en 6 años, por lo tanto, se puede inferir sin demasiada información, que no se trata de un apego compulsivo al futbol como expresión deportiva, hay millones de otras razones que lo utilizan como bandera.Alejandro Domínguez es el presidente de la Conmebol, un dirigente paraguayo de cuyas habilidades para navegar en aguas no siempre transparentes, son de mentas dentro de este sistema. Heredero de un trono donde la corrupción, se sentaba en cada negociación que requiriera de los avales de la principal organización del fútbol sudamericano, para saciar voluntades y entronizar a una legión de improvisados y oportunistas.Domínguez pretende doblegar ese estigma y procede con prolijidad desde un perfil mucho más bajo; no obstante, su poder ha crecido de tal manera, que la estrategia para imponer a este territorio como sede de la Copa América 2020, por sobre los intereses y proyectos de Estados Unidos como anfitrión, le dado autoridad de líder.Al momento de hablar de cifras, apareció la intervención del presidente de la AFA (que además es vicepresidente segundo de Conmebol e integrante del Consejo de la FIFA). Claudio Tapia felicitó a la Conmebol por haber conseguido igualar la propuesta estadounidense con sponsors propios y sin necesidad de llevar el torneo más antiguo de todos a otra confederación. Tapia, además, fue el primero en postular a la Argentina como organizador de la Copa América del año próximo.Ante la sugerencia de las agencias de que en 2020 fueran dos polos futbolísticos en los extremos del continente, los nombres de Argentina (cuya postulación ya estaba presentada desde enero) y Colombia surgieron al instante. Brasil pidió que se redactara un comunicado especificando que la Copa América 2020 se quedaría en el continente, moción que fue aprobada por el resto de los países.Además de tener una doble sede, la Copa América 2020 puede tener también un nuevo formato. Existe la posibilidad de tener cuatro grupos de cuatro equipos, en lugar de los tres de cuatro actuales. Es decir, 16 países en total: los diez de Conmebol, más dos invitados asiáticos (uno podría volver a ser Japón, tal como ocurrirá este año en Brasil) y otros cuatro equipos de la Concacaf. Sí, la misma confederación que no pudo convencer a los sudamericanos de jugar en Estados Unidos."Una cosa es el fútbol y otra, los negocios”, dice un dirigente sudamericano. No le falta razón: tanto Estados Unidos (que fracasó en su intento de clasificarse al último mundial de Rusia) como México (que estrena entrenador del seleccionado, el argentino Gerardo "Tata" Martino) necesitan competir al más alto nivel. Algo que en esta parte del mundo sólo Conmebol les puede garantizar.A confesión partes….dice el viejo adagio jurídico, con lo cual, no vale demasiado la pena resistirse, en todo caso, intentar subirse a ese tren, es una necesidad más que una convicción.