Lo ocurrido en la Zona

En la jornada de ayer se disputó un nuevo capítulo del torneo Preparación. La fecha 4 arrojó los siguientes marcadores finales en cada zona:Bella Italia 0 vs Vila 0, Roca 2 (PT 5m Daniel Gómez y ST 34m Nahuel Monges) vs Moreno 2 (ST 10m Silvio Acosta y ST 17m Cristian Arias), Aldao 2 (ST 15m Alejandro Espíndola y ST 25m Ulises Bonafede) vs Ind. Ataliva 1 (PT 8m penal Gabriel Espíndola), Arg Humberto 0 vs Tiro Federal 2 (ST 30m Mariano Pfaffen y ST 47m Alan Fernández). Libre: Ind. San Cristóbal.Aldao 12, puntos; Roca 7; Ind. San Cristóbal 6; Moreno 5; Tiro Federal 4; Arg. Humberto 3; Ind. Ataliva 2; Arg. Vila 2; Bella Italia 1.Tiro Federal vs Dep. Aldao, Ind. Ataliva vs Sp. Roca, Moreno vs Bella Italia, Arg Vila vs Ind. San Cristóbal. Libre: Arg. Humberto.Zenón Pereyra 0 vs Bochazo 1 (PT 12m Diego Pariani), Libertad EC 2 (PT 25m Emilio Moyano y ST 30m Diego Piedrabuena) vs La Hidráulica 3 (PT 6m y ST 20m penal Maximiliano Taborda y ST 50m Pedro Asis), Josefina 1 (PT 36m Emiliano Massera) vs San Martín 1 (44m ST Lucas Bustamante), Atlético (MJ) 0 vs Santa Clara 3 (PT 25m Rodrigo Finetti, ST 20m Octavio Cardozo y ST 29m Kevin Cabrera). Libre: Atl. Esmeralda.Bochazo 12, puntos; La Hidráulica 10; Libertad E.C. 6; Santa Clara 6; Atlético (MJ) 4; Esmeralda 2; Josefina 2; Zenón Pereyra 1; San Martín 1.Santa Clara vs Dep. Josefina, San Martín vs Libertad E.C., La Hidráulica vs Zenón Pereyra, Bochazo vs Atl. Esmeralda. Libre: Atlético (MJ).