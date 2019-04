Ganó el Bicho

Argentinos se impuso a Independiente por 3 a 2, al cabo de un muy entretenido encuentro disputado anoche en el estadio "Diego Armando Maradona", en el marco del partido de ida de los 16avos. de final de la Copa de la Superliga.Pablo Pérez, a los 26m PT, inauguró el score para el "Rey de Copas", en tanto que Gabriel Hauche niveló las acciones para el "Bichito", a los 40 del mismo período. Ya en el complemento, Claudio Spinelli, a los 5 minutos, colocó en ventaja al local y nuevamente Hauche, a los 37, alargó la diferencia para el conjunto de Diego Dabove. El paraguayo Cecilio Domínguez, a los 43 minutos, achicó la distancia en el marcador, circunstancia que le posibilita al elenco de Ariel Holan no llegar tan necesitado a la revancha en Avellaneda ya que ganando por 1 a 0 clasificará a la siguiente fase.El "Taladro" logró ayer un triunfo de peso como visitante ante Estudiantes de La Plata por 1 a 0, que le quitó el invicto que tenía la gestión de Gabriel Milito en el "León" y le permitió dar un paso clave rumbo a la clasificación a los octavos de final. El único gol del partido lo convirtió Julián Carranza, a los 29m PT.19hs Patronato vs Godoy Cruz, 21.10hs Central vs Aldosivi.