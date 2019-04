Accidentes entre motos y camiones en la Ruta 34

Un siniestro vial tuvo lugar en Ruta Nacional Nº 34 a la altura del km 214 jurisdicción de la localidad de Susana. Fueron partícipes un camión Mercedes Benz Axor 2035 guiado por un hombre de 40 años y una motocicleta Guerrero Trip al mando de un hombre de 63 años. Como consecuencia de dicho suceso el conductor del vehículo de menor porte sufrió lesiones graves. Trabajaron en el lugar personal del servicio de Emergencias 107 y de la Subcomisaría Nº 16 de Susana.Por otra parte otro suceso vial ocurrió también en la Ruta Nacional Nº 34 entre el Km 248-249 jurisdicción de la localidad de Ataliva. Fue partícipe una motocicleta Motomel 110 c.c. guiada por un hombre de 39 años en tanto la parte restante no se pudo establecer hasta el momento. Como producto del accidente el conductor del birrodado sufrió lesiones graves.Trabajó en el lugar personal del Servicio de Emergencias 107 y de la Subcomisaria N° 2 de Ataliva.A la altura del kilómetro 4 de la ruta nacional 168, jurisdicción de La Guardia, se produjo un accidente de tránsito en horas de ayer.El siniestro vial consistió en el despiste de un acoplado que quedó suspendido sobre el divisorio de cemento que divide ambas manos de circulación.Fue parte un camión con acoplado Fiat 619 al comando de Héctor Gaitán, de 56 años y residencia en Venado Tuerto, quien manifestó que se desprendieron ambos neumáticos del eje delantero del lado izquierdo del acoplado, por lo que perdió el control del mismo e impactó contra el divisorio de cemento, quedando suspendido sobre el mismo.Por otra parte, el neumático del camión, al salir despedido, golpeó a un automóvil Peugeot 308 en el que transitaba Rosario Micagba, vecina de la ciudad de Santa Fe.Finalmente los daños ocasionados no resultaron importantes, y el rodado de menor porte continuó la marcha sin que se registraran lesionados.Actuó en el lugar personal de la Policía de Seguridad Vial con sede en Santa Fe.* Un accidente de tránsito tuvo lugar en Av. Italia frente al parque Apadir. Formaron parte del mismo una motocicleta Honda CG Titán conducida por un joven de 23 años quien iba acompañado de otro joven de 25 y una camioneta Toyota Hilux al mando de un hombre de 27 años. A raíz de dicho siniestro los ocupantes del vehículo de menor porte resultaron con lesiones leves. Actuó personal del Servicio de Emergencias 107 y de la Comisaría N° 1 de Rafaela.* En zona rural en RP N° 80 de la localidad de Tacural tuvo lugar un accidente de tránsito. Fue única parte una camioneta Renault Duster Confort Plus al mando de un hombre de 63 años quien iba acompañado de otro hombre de 52 años que sufrió lesiones leves. El conductor fue trasladado por el servicio de emergencias 107 de urgencia al Hospital Jaime Ferré de esta ciudad. Se hizo presente en el lugar personal de la Subcomisaría N° 3 de Tacural.