Bonfatti recomendó "cuidar lo logrado"

En una peña de los equipos de salud pública local y provincial llevada a cabo en Rosario, y ante un gran marco de asistentes, el precandidato a gobernador del Frente Progresista, Antonio Bonfatti recordó que Santa Fe tiene “la mejor salud pública de América Latina, pero esto no fue siempre así”, y alertó: “No naturalicemos las cosas, cuidamos lo logrado porque todo se puede perder en un día”.El precandidato a gobernador recordó que cuando en 1995 Hermes Binner asumió la intendencia de Rosario el presupuesto de salud pública era del 8 por ciento, y pasó al 32 por ciento.“Tenemos la mejor salud pública de América Latina, pero esto no fue siempre así, los invito a mirar una foto de salud de Rosario hace 30 años, o 12 años atrás en la provincia, y por eso les pido que no naturalicemos las cosas, porque todo lo que hemos logrado lo podemos perder en un día”, indicó.SANTA FE A LAVANGUARDIA“Estamos proponiendo un cambio de la matriz productiva de la provincia, agregando valor, con ciencia y tecnología, con financiamiento a los emprendedores, y con respaldo a la economía social, para generar trabajo”, propuso Bonfatti.“Estamos convencidos que lo vamos a hacer –continuó-, porque tenemos una provincia maravillosa, con gente emprendedora, investigadores, estudiantes universitarios. Este va a ser nuestro mayor desvelo, además de seguir garantizando derechos, Santa Fe va a estar a la vanguardia de la transformación del país, como lo hicimos en Rosario”.Durante el encuentro, llevado a cabo en el Club Sportivo América, se brindó un homenaje a la doctora Ena Richiger, primera directora de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Rosario.