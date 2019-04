Funcionario de Trump elogió gestión de Macri

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, elogió ayer la gestión del presidente Mauricio Macri y afirmó que "está haciendo el trabajo duro de intentar reformar la economía". A tono con el discurso de campaña de Cambiemos, Pompeo expresó durante una visita a Chile en el marco de una gira oficial por América Latina que "la Argentina ha decidido que los viejos modelos no están dando resultados, esas soluciones ya no funcionan, no es lo que están buscando"."El presidente Macri está haciendo el trabajo duro de intentar reformar la economía. Le agradecemos por hacer eso. Su pueblo va a estar mejor por eso", sostuvo el hombre fuerte de la administración de Donald Trump."Mike" Pompeo, como se lo conoce mundialmente, sostuvo que el Gobierno "está tomando pasos difíciles pero importantes para construir crecimiento sustentable" y agregó: "Es un camino duro, no sin peligro. Tampoco sin resultados. La Argentina ha vuelto a los mercados globales de crédito hace poco por primera vez en 15 años".Al respecto, opinó que "así es como se construye la prosperidad, como se fortalecen las democracias, votantes que optan por visiones más audaces, países que luchan contra sus propios desafíos internos y construyendo sobre relaciones exteriores fuertes"."Hay una frase en inglés, probablemente en castellano también, pero la voy a decir en inglés hoy, que dice que lo que es popular no siempre es lo correcto, pero que lo correcto no siempre es popular", agregó.