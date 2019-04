Rosatti cuestionó al fiscal Stornelli

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti criticó ayer al fiscal federal Carlos Stornelli porque no presentarse a declarar al ser citado en la causa que investiga un presunto caso de espionaje ilegal y advirtió que "en este cargo, uno tiene que dar el ejemplo" y "si no respeta las reglas, no puede pedir que el resto las respete".Rosatti se refirió así al fiscal que fue declarado en rebeldía por haber faltado tres veces a la citación del juez federal Alejo Ramos Padilla, que investiga la presunta red de espionaje ilegal que integraba el falso abogado Marcelo D Alessio, acusado de haber extorsionado empresarios invocando el nombre de Stornelli."Son las reglas, si uno no respeta las reglas, no puede pedir que el resto las respete", sentenció Rosatti en una entrevista con el programa de "En el barro (y clandestino)" que emite por You Tube el periodista Edi Zunino.Al ser consultado sobre qué haría si fuera citado a declarar como testigo o imputado, el ministro de la Corte remarcó: "Me presento porque es mi obligación. En este cargo uno tiene que dar el ejemplo"."Si no hay ejemplaridad moral es muy difícil generar seguimiento de conductas. Uno acá tiene que dar el ejemplo, en la vida privada, que muchos dirán qué tiene que ver la vida privada, y en la vida pública", sostuvo Rosatti.El reto público del juez del máximo tribunal del país a Stornelli se produce luego de que trascendiera que en la causa que lleva adelante Ramos Padilla aparece Rosatti como uno de los espiados por la red investigada, junto al presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.El fiscal de la llamada "causa de los cuadernos" está imputado y declarado "en rebeldía" en el expediente a cargo del juez federal de Dolores.En la causa, además de D Alessio y Stornelli, están procesados con prisión preventiva los ex policías bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y el ex espía Rolando Barreiro, como miembros de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal.