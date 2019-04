Blanqueo: detectan US$ 400 millones sin declarar

BUENOS AIRES, 14 (NA).- Unos US$ 400 millones sin declarar por parte de argentinos que habían ingresado al blanqueo de capitales en 2016 fueron detectados por la AFIP y sus titulares serán denunciados ante la Justicia en lo penal, trascendió ayer.Se trata de dinero que había entrado a ese blanqueo que sumó US$ 116.800 millones, y ahora podrían ser penalizados quedando fuera del mismo. Los fondos fueron detectados a partir del análisis de datos remitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según fuentes de Impositiva.Los argentinos mantienen unos 240.000 millones de dólares fuera del sistema financiero, según estimaciones públicas y privadas. Incluso, la cifra podría crecer hasta tres veces porque hasta ahora solo se verificó una cuarta parte de las cuentas informadas.Los fondos fueron detectados a partir de un acuerdo del Gobierno argentino con la OCDE, del que son parte más de un centenar de países.En 2018, esa entidad envió a las autoridades locales información sobre cuentas bancarias de argentinos en el exterior.En mayo de ese año, la OCDE remitió una primera tanda de información con datos de 40.000 cuentas de argentinos en el exterior.La AFIP ya encontró 400 cuentas no declaradas de personas que se habían adherido al blanqueo en Uruguay, Italia, Reino Unido, España y Alemania.Según fuentes oficiales, una segunda tanda de información, con detalles de otras 120.000 cuentas de argentinos afuera, fue enviada por la OCDE sobre fines de 2018.La información recibida, además de haber sido entrecruzada con la del blanqueo, también se cruzó con las declaraciones del impuesto a las ganancias y a los bienes personales, detallaron desde el ente recaudador.Casi el 80% del monto blanqueado estaba en el exterior y permitieron a la AFIP recaudar unos $ 148.600 millones.Al infractor no solo se les cobrará por todo lo que corresponda más las penalidades, sino que también queda sin efecto el beneficio de la extinción de la acción penal ofrecida por el blanqueo. La AFIP también encontró inmuebles subvaluados en el exterior, sobre todo en Uruguay y Miami.