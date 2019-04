Contundente triunfo de Díaz

En el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú de Catamarca, en una velada denominada La Joya del Valle II y que fue televisada en vivo para todo el país por la señal de TyC Sports en la noche del viernes, el boxeador rafaelino Gabriel Omar Díaz logró una clara victoria por KO técnico en el cuarto round frente al rosarino Oscar Pérez en la división superwelter. El pupilo de Rubén Giménez fue claro dominador del combate de principio a fin y lo ganó con autoridad, logrando de esta manera su séptima victoria en el plano rentado, la segunda en lo que va del año, en 8 presentaciones.En un inicio de pelea extraño y bastante cortado, Pérez, con más experiencia, tomó la iniciativa, recordando que había perdido las últimas 3 por descalificación, un dato no menor. De a poco fue ensuciando el combate, pero Díaz no se achicó y lo fue a buscar con decisión, concretando los mejores golpes. En el segundo asalto, el rafaelino salió con más decisión y lo castigó con dureza al rival, arrinconándolo en un par de oportunidades. En el tercer round, el Loco, totalmente enfocado en la pelea, fue apabullante con su ataque y el rival, que estaba al límite, sufrió el primer conteo del árbitro. Ya en el cuarto asalto, Pérez tenía un problema en su ojo derecho y en su nariz y Díaz fue a buscar el KO. El trámite se hizo algo cortado, accidentado, deslucido y hubo descuento de puntos a los dos, y sobre el final el juez decidió que Pérez no podía continuar peleando, decretando el triunfo antes del límite para el boxeador de nuestra ciudad, que fue un merecido ganador. Díaz, décimo en el ranking nacional de la categoría, continúa creciendo en su carrera pugilística y sumando victorias a su record positivo (7 triunfos -3 ko- y 1 derrota), mientras que Pérez se quedó con 9 triunfos, 18 derrotas y 5 empates.En la pelea de fondo, César Miguel Barrionuevo volvió a subir al ring y lo hizo con una categórica victoria. El campeón argentino de los welters, en una pelea sin título en juego, venció al ex campeón argentino Juan Eleuterio Lencina por nocaut en el primer asalto. La Joya, que un principio iba a enfrentar al dominicano Henri Polanco, quien se bajó por una lesión en el hombro, tiene ahora un récord de 35-4-2, 24 KO.