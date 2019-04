El Sub 17 va por el título

Los pibes deberán esperar para dar la vuelta olímpica. Como el partido entre la Selección y Ecuador (programado originalmente el domingo a las 18.30) por el Sudamericano Sub 17 de Perú, puede terminar coronando al equipo que dirige Pablo Aimar, la Conmebol decidió que sea el último encuentro del hexagonal y lo pasó para las 23.10 (en Lima serán las 21.10). Es decir, que la entrega del trofeo y los festejos serán recién en las primeras horas de lunes. Igualmente, la Sub 17, que ya tiene asegurado el boleto para la Copa del Mundo en Brasil, podría salir a la cancha ya siendo el campeón del certamen. ¿Qué debe pasar para que suceda eso? Que Chile, el segundo en la tabla con 9 puntos (uno menos que la Selección), empate o pierda ante Paraguay, en el turno previo al de Argentina-Ecuador. Es una situación similar a la que vivió la Sub 20 del Bocha Batista durante el Sudamericano de Chile. En esa ocasión, al igual que ahora, la Selección podía dar la vuelta olímpica si le ganaba a Brasil y terminó jugando en el último turno del hexagonal final. Argentina, que ya estaba clasificada al Mundial de Polonia, perdió ante la Canarinha y quedó segunda, detrás de Ecuador.