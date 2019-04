Exhibición de Jaguares

Los Jaguares argentinos pusieron fin a la gira sudafricana con una exhibición en Durban, donde se impusieron a los Sharks por 51-17, este sábado en la novena fecha del Super Rugby. El centro Matías Orlando fue el artífice de la victoria, la más holgada de la franquicia argentina en tierras sudafricanas en la historia de este torneo, con tres tries, aunque el máximo anotador del partido fue Domingo Miotti, con 16 puntos. El rafaelino Mayco Vivas fue suplente e ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo por Nahuel Tetaz Chaparro.Además de la primera victoria de su historia en el Kings Park de Durban, el equipo que entrena Gonzalo Quesada regresa a Argentina con el punto de bonus ofensivo tras sumar siete tries, cuatro de ellos antes del descanso, al que se llegó con el marcador ya favorable a los sudamericanos por 21-10.El partido sólo estuvo igualado en los primeros 20 minutos del partido, ya que al try inicial de Tomás Cubelli y la conversión de Miotti (4), respondieron los sudafricanos con una marca de Hyron Andrews y los dos puntos adicionales de Jean-Luc du Preez para colocar el 7-7 en el marcador (minuto 10). Du Preez colocó provisionalmente a los Sharks por delante en el ecuador del primer periodo (21), pero fue el preámbulo del huracán argentino, que antes de la pausa logró dos tries, por medio de Pablo Matera (33) y el primero de Orlando (38) para llegar con una cómoda ventaja de once puntos al descanso.Los Jaguares cortaron de inicio cualquier intento de reacción local y Matera anotó otro try a los dos minutos que, con la conversión posterior, llevó la diferencia a los 18 puntos, dejando el partido casi sentenciado, cosa que ocurriría en el minuto 23 con el ensayo de Matías Moroni (10-36).Los dos últimos tries de Orlando y el acierto de Miotti con el pie sirvieron para dejar el marcador en el histórico 51-17 final.Tras imponerse también a los Bulls la semana pasada, los Jaguares suman 4 victorias en ocho jornadas y un total de 19 puntos, dejando más cerca la posibilidad de que la franquicia argentina logre la clasificación para los cuartos de final.El próximo fin de semana los Jaguares descansarán y disputarán su próximo partido en Buenos Aires contra los Brumbies de Canberra el 27 de abril. La conferencia sudafricana la lideran los Bulls, que se impusieron en el último partido del sábado a los Reds de Brisbane por 32-17, con 23 puntos, por los 21 de los Sharks y los 19 de los Jaguares.En el resto de la jornada, los líderes del torneo, los Crusaders neozelandeses siguen imparables y sumaron una nueva victoria (la séptima en nueve partidos) por 43-17 a los Highlanders. En cambio, el líder de la conferencia australiana, el Melbourne Rebels sufrió una contundente derrota en casa por 41-24 ante los Stormers sudafricanos.