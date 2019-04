Ben Hur busca defender la ventaja en San Lorenzo

En los primeros 90 minutos hizo su trabajo, quizás no logró la diferencia tranquilizadora que siempre se desea como local, pero fue suficiente para trasladarle la presión a su rival. Esta tarde, en San Lorenzo, Ben Hur irá a defender el 1 a 0 que hizo hace una semana en barrio Parque. Enfrente estará un PSM que intentará llevárselo por delante para revertir ese resultado, en la revancha del primer play off del Regional Amateur. El duelo se anuncia para las 15:30 con el arbitraje de Juan Cruz Caldez (Casilda).El equipo de Carlos Trullet tiene dos resultados a su favor: el triunfo y el empate. Si pierde por un gol, habrá tiros penales, en tanto que si cae por dos goles o más el clasificado será el elenco del sur provincial.Se puede intuir, ante este panorama, que el Lobo tratará de hacerse fuerte en la mitad de la cancha e intentar que su rival no le maneje el balón, ya que cuenta con jugadores de buen pie. Eso no se notó tanto en la ida, porque PSM quedó por la expulsión de Encinas con un hombre menos antes del final del primer tiempo.Ben Hur confía en sus armas en ataque, sabiendo que cuenta con jugadores capaces de llegar al gol. Por eso durante la semana se hizo hincapié en mantener el orden y la concentración del medio hacia atrás para evitar sobresaltos y que Matías Astrada tenga el menor trabajo posible.UN SOLO CAMBIOLa vuelta de Leandro Sola, tras cumplir la fecha de suspensión, será la única variante en relación al partido de ida. Sin embargo, no reemplazará a Ezequiel Saavedra o a Joaquín Castellano, sino que lo hará por Pablo Pavetti.El juvenil Castellano, además de tener buen pie en el manejo del balón, se muestra con una valiosa cuota de solidaridad para la recuperación del balón, y en este partido trascendente puede ser una rueda de auxilio para el doble 5. Cabe mencionar que, más allá de estar disponible, Santiago Paz ocupará un lugar en el banco de relevos como sucediera ante Cosmos.LOS PROTAGONISTASEstadio: Municipal de San Lorenzo. Arbitro: Juan Cruz Caldez (Casilda). Horario: 15.30.Franco Delmoro; Franco Quiroga, Kevin Rolón, Federico Arach y Brian Potalivo; Walter Tarabini, Gustavo Bento, Lucas Moya y Juan C. Osuna; Alexis Ojeda y Pedro Mune. DT: Eduardo Flores.Matías Astrada; Francisco Baranosky, Luis Ybáñez y Luciano Kummer; Gustavo Mathier, Leandro Sola, Ezequiel Saavedra y Germán Guibert; Joaquín Castellano; Leonardo Ochoa y Gabriel Giacopetti. DT: Carlos Trullet.