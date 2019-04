Midgets del Litoral: se disputará hoy la fecha con invitados en Vila

La competencia más importante de la Etapa Regular del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller" de la categoría Midgets del Litoral, se llevará a cabo hoy en el circuito "Juan F. B. Basso", organizada y fiscalizada por la AML.El predio "Octavio Bessone" fue acondicionado para dar lugar no solo a una gran cantidad de hombres y máquinas, sino también a un público que responderá masivamente a la convocatoria.Pero además, se destinará un espacio a una muestra de vehículos de competición de diferentes categorías regionales, que podrán ser observados por quienes asistan a esta programación mecánica.El atractivo central de la jornada, obviamente, será la disputa de la carrera con pilotos invitados, entre los que aparecen nombres consagrados que en esta oportunidad estarán retornando a la actividad.Estarán tomando parte del evento varios campeones, no solamente de la AML, sino también de otras especialidades (Midgets del Este Cordobés, Karting y Fórmula 3 Santafesina), en una jornada que se iniciará en horario diurno y terminará con luz artificial en el tradicional circuito vilense, que en esta temporada ya recibió en tres ocasiones al Midgets del Litoral.La prueba que marcó el inicio del campeonato, fue ganada por Gonzalo Zbrun, en la segunda triunfó Cristian Molardo, mientras que en la tercera impuso condiciones Matías Franco.Vale la pena recordar que en el transcurso del evento se efectuarán varios sorteos entre los asistentes, respondiendo a una modalidad que se viene aplicando desde el inicio de este año.Habrá favorecidos con entradas para la siguiente carrera y en esta oportunidad el premio mayor será una estadía para dos personas -tres noches, incluído desayuno- en el Candy Apart Hotel de Villa General Belgrano.Hoy será un día especial para la categoría más representativa del deporte motor de nuestra región y el tradicional escenario vilense lucirá sus mejores galas, para recibir a la carrera con pilotos invitados, que registra como cercano antecedente la victoria de Cristian Molardo y Gastón Viano en 2018.