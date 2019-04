CRAR no puede arrancar

El Círculo Rafaelino de Rugby sufrió la sexta derrota en otras tantas presentaciones en el Top 10 del Torneo Regional del Litoral. Ayer perdió frente a Estudiantes de Paraná, en el predio de la Ruta 70 por 46 a 15.El equipo rafaelino realizó un interesante primer tiempo, al menos en la parte defensiva, ya que su rival recién lo pudo superar para llegar al try en los últimos minutos. Sin embargo, todo cambió a partir de los 20 minutos del segundo tiempo, donde el Verde sufrió un aluvión ofensivo de su rival que le hizo sufrir otra dura caída.CRAR 15 - Estudiantes 46Cancha: CRAR.Arbitro: Javier Villalba.Reserva: CRAR 39 - Estudiantes 57. Pre-reserva: CRAR 0 - Estudiantes 33.Jonatan Viotti, Martín Zegaib y Matías Rocchi (c); Mariano Ferrero y Mauro Bianco; Juan P. Imvinkelried, Juan M. Imvinkelried y Manuel Mandrille; Ricardo Brown y Santiago Kerstens; Juan Coyne, José Williner, Guillermo Brown, Esteban Rebaudengo; Tomás Lavalle.Ingresaron: Andrés Passerini, Jorge Requelme, Franco Davicino, Gonzalo García, Pablo Villar, Mariano Pizzi, Franco Sabellotti.Román Martinez, Exequiel Genzellis y Angel Centurión; Facundo Ferrer y Agustín Bustos; Augusto Andrade, Juan Ascua y Nicolás Sain; Tomás Maiztegui y Francisco Lescano; Cristian Miraglio, Franco Vartorelli, Jaco Bertello, Joaquín Maiztegui (c); Tomás Ferreyra.Ingresaron José Franco, Ignacio Villegas, Tomás Bertot, Augusto Senger, Juan Falco, Simón Bollo y Facundo Bina.Primer tiempo: a los 17' penal de Lescano (E), 21' penal de Kerstens (C), 31' try de J. Maiztegui (E), 40' try y conversión de T. Maiztegui (E).Segundo tiempo: 20' try de Juan M. Imvinkelried (C), 21' try de Bertot conv. por Lescano (E), 25' try de Ferreyra (E), 30' try de J. Maiztegui (E), 32' try de Miraglio conv. por Lescano (E), 38' try de Mandrille conv. por Villar (C) y 39' try de Bina conv. por Lescano (E).EL RESTOLos demás partidos tuvieron estos resultados: Rowing 24 - CRAI 25; Universitario (R) 6 - Old Resian 12; Duendes 24 - Santa Fe RC 13 y GER 37 - Jockey 38.Jockey 27; CRAI 23; GER y Old Resian 21; Duendes 20; Estudiantes 19; Rowing 10; Universitario (R) 8; Santa Fe RC 6; CRAR 1.Próxima fecha (7°): Jockey vs. Duendes; Santa Fe Rugby vs. Rowing; Old Resian vs. Estudiantes; CRAI vs. Universitario y GER vs. CRAR.